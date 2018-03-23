В Москве представят самую продвинутую аудио— и видеоаппаратуру

В середине следующего месяца у москвичей и гостей столицы появится возможность лицезреть самые продвинутые модели аудио— и видеоаппаратуры со всего мира. Дело в том, что 13-15 апреля на площадке отеля «Аквариум», что в Крокус Экспо, пройдет выставка Hi-Fi & High End Show’2018. Это крупнейшее подобное мероприятие в России и странах СНГ, которое ежегодно собирает свыше 20 000 посетителей. В программе заявлено больше десятка тематик, включая домашние кинотеатры, виниловые проигрыватели, электронные и ламповые компоненты, проекторы, ТВ панели и многое другое.

В рамках проекта SMART Install пройдет презентация новых смарт-продуктов и решений для систем «умный дом». Эксперты рынка и сертифицированные специалисты проведут обучающие курсы (Академия Smart Install) по направлениям систем домашней автоматизации, систем управления и контроля, проектированию домашних кинотеатров, а также обсудят тренды индустрии вместе с инсталляторами, архитекторами, дизайнерами и инженерами. Особого внимания заслуживают специальные тематические экскурсии, которые будут организованы для гостей выставки и позволят протестировать новейшие системы управления мультимедийными устройствами, решения «мультирум», встраиваемые акустические системы, дисплеи и решения для комплексного оснащения кинозалов.

Проект Portable Audio представит персональные и портативные аудиогаджеты, которые заинтересуют тех, кто предпочитает девайсы, по качеству звука и мощности не уступающие стационарной домашней аппаратуре. Наушники Hi-Fi и High End класса, наушники для активного спорта, наушники для диджеев, умные колонки и различные аксессуары — все это можно будет увидеть на выставке.

Поклонники и коллекционеры винила по достоинству оценят еще один внутренний проект мероприятия — Vinyl Show. Проект объединит выставку-продажу виниловых пластинок, лекции по коллекционированию пластинок и мастер-классы по уходу за ними. Также мероприятие рекомендуется к посещению и дизайнерам: именно здесь могут возникнуть идеи, как оформить пластинки в виде композиции и создать особый ретро-интерьер, который до сих пор пользуется популярностью у заказчиков.

Источник: Hi-Fi & High End Show

Фото: Hi-Fi & High End Show

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