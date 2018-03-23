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Корпорация «КОШЕЛЕВ» выделяет гранты учителям в Крутых Ключах
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Корпорация «КОШЕЛЕВ» выделяет гранты учителям в Крутых Ключах 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Ежедневная деятельность корпорации «КОШЕЛЕВ» направлена не только на решение бизнес-задач, но и на повышение престижа и роли семьи в российском обществе; защиту детства, материнства и отцовства, своевременную профилактику беспризорности; культурное, нравственное и духовное развитие личности; постоянную пропаганду здорового образа жизни и улучшение морально-психологического состояния человека.
"Мы выделяем грантовую поддержку, но я прошу, чтобы эти деньги были доведены до самых талантливых педагогов персонально. Не в целом, не в среднем по учреждению, а до каждого, чьи воспитанники становятся победителями городских, областных и федеральных конкурсов", — озвучил пожелания Владимир Кошелев руководителю учебного заведения.
Ирина Шведова, директор по маркетингу и клиентскому обслуживанию Корпорации «КОШЕЛЕВ», председатель общественного совета «Кошелев-проект»:
— Идея выделить гранты педагогам принадлежит лично Владимиру Алексеевичу. Он задумал «Кошелев-проект», как комплексное освоение территорий. Если вдуматься, что стоит за этой формулировкой, то застройка предусматривает не только возведение жилья, но учебные заведения, детские сады, поликлиники и строительство общественных зон и так далее. И мы шаг за шагом идем к поставленной цели!
Мы хотим, чтобы в микрорайоне была самая лучшая школа с самыми профессиональными и по-настоящему увлеченными своей профессией педагогами. В руках учителя — самое ценное: будущее страны. Именно педагог может дать сегодняшнему школьнику умения, компетенции и любовь к приобретению новых знаний, которые откроют ему дорогу во взрослую жизнь.
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