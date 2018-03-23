Кабмин дополнил перечни по рыболовству

Правительство России дополнило перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Перечни видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное и прибрежное рыболовство, дополнены 206 видами, относящимися в том числе к беспозвоночным ракообразным, иглокожим, моллюскам и анадромным видам рыб (вступает в силу с 1 апреля 2018 года и будет действовать до 31 декабря 2018 года)», — говорится в документе.

Утверждён также перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых осуществляется прибрежное рыболовство (вступает в силу с 1 января 2019 года). Перечень содержит виды водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов и которые пригодны для транспортировки, хранения и выгрузки в живом, свежем и охлаждённом виде.

Ранее сообщалось, что Правительство России планирует определить квоты на вылов водных биоресурсов на ближайшие 15 лет в основном по историческому принципу. Размер квоты по историческому принципу зависит от промысловой истории предприятия, то есть объёмов вылова за предшествующие годы.

До этого кабмин установил порядок распределения квот добычи водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах для промышленного рыболовства. Квоты будут распределяться Росрыболовством ежегодно на основании предложений бассейновых научно-промысловых советов, подготовленных с учётом рекомендаций рыбохозяйственных научно-исследовательских организаций и согласованных с соответствующими регионами.