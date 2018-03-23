В Приморье директора «управляйки» дисквалифицировали на два года

Он нарушал жилищное законодательство.

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока в ходе проверки исполнения требований жилищного законодательства выявлены нарушения при оказании услуг по управлению многоквартирными домами района в деятельности ООО «УК „Фрунзенского района“.

Так, при осмотре многоквартирных домов № 8 по ул. Рылеева и № 10 по ул. Стрельникова г. Владивостока проверяющие зафиксировали многочисленные нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Установлены повреждения отмосток жилых домов, разрушения облицовки, штукатурки и лестничных проемов.

Управляющей компанией не обеспечена защита помещений подвала от проникновения, в т.ч. грызунов, на прилегающей территории многоквартирных домов отсутствовали специально отведенные площадки для сбора крупногабаритного мусора, площадки для бытового мусора не имели твердого основания.

В ходе проверочных мероприятий также выявлены факты несвоевременного принятия мер по отчистке территорий многоквартирных домов от снега. Установлено, что уборка территорий ряда домов по улицам Саратовская и Морозова проводилась ненадлежащим образом, в нормативные сроки снег и наледь с придомовых территорий не убраны.

Учитывая данные обстоятельства, в отношении директора ООО „УК „Фрунзенского района“ и юридического лица прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ

По результатам их рассмотрения постановлениями суда директор ООО „УК „Фрунзенского района“ дисквалифицирован общим сроком на 2 года. Юридическое лицо подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

Решение о дисквалификации должностного лица принято судом с учетом того, что ранее директор управляющей компании уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.