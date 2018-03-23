Ещё
В Приморье директора «управляйки» дисквалифицировали на два года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье директора «управляйки» дисквалифицировали на два года 

Prim.News 48 минут назад
Он нарушал жилищное законодательство.
Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока в ходе проверки исполнения требований жилищного законодательства выявлены нарушения при оказании услуг по управлению многоквартирными домами района в деятельности ООО «УК „Фрунзенского района“.
Так, при осмотре многоквартирных домов № 8 по ул. Рылеева и № 10 по ул. Стрельникова г. Владивостока проверяющие зафиксировали многочисленные нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Установлены повреждения отмосток жилых домов, разрушения облицовки, штукатурки и лестничных проемов.
Управляющей компанией не обеспечена защита помещений подвала от проникновения, в т.ч. грызунов, на прилегающей территории многоквартирных домов отсутствовали специально отведенные площадки для сбора крупногабаритного мусора, площадки для бытового мусора не имели твердого основания.
В ходе проверочных мероприятий также выявлены факты несвоевременного принятия мер по отчистке территорий многоквартирных домов от снега. Установлено, что уборка территорий ряда домов по улицам Саратовская и Морозова проводилась ненадлежащим образом, в нормативные сроки снег и наледь с придомовых территорий не убраны.
Учитывая данные обстоятельства, в отношении директора ООО „УК „Фрунзенского района“ и юридического лица прокуратурой района возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
По результатам их рассмотрения постановлениями суда директор ООО „УК „Фрунзенского района“ дисквалифицирован общим сроком на 2 года. Юридическое лицо подвергнуто наказанию в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.
Решение о дисквалификации должностного лица принято судом с учетом того, что ранее директор управляющей компании уже привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
Исполнение постановлений суда контролируется прокуратурой района, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
На избирательном участке в СИЗО Владивостока больше всего голосов набрал Путин Эффект от развития Владивостокской крепости будет не менее значимым для города, чем инвестиции к саммиту АТЭС Приморская организация стала региональным оператором конкурса «Доброволец России» в ДФО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну106
Путин обратился к нации809
Савченко грозит «пожизненное»144
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ40
Вернем летнее время
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение