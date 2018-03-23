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В рязанской аптеке №175 лекарства хранили с нарушениями
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В рязанской аптеке №175 лекарства хранили с нарушениями 

АиФ Рязань 1 час назад
Рязанская прокуратура выявила нарушения условий хранения лекарств в аптеке, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Проверка установила, что ООО «Аптека №175» в нарушение требований закона хранит лекарства не в соответствии с температурным режимом.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении заведующего аптеки.
Кроме того, прокуратура в адрес директора ООО «Аптека №175» внесла представление об устранении нарушений законодательства об обращении лекарственных средств.
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