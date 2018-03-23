«В мутной воде, как дома»: один день из жизни военных водолазов из Волжского

Военные занимаются на тренажере, сдают экзамен и лишь после этого надевают 80-килограммовый костюм водолаза, похожий на снаряжение космонавта. Корреспондент V1.ru побывал в единственном центре инженерных войск в России , который готовит военных водолазов.

20 часов в тренировочном бассейне — и каждый курсант становится водолазом третьего класса. После этого он будет погружаться в глубокие водоемы и мерить разные костюмы из профессионального гардероба «ныряльщиков» — в инженерной части таких всего 4. Средний вес костюма — 80 килограммов.

Перед тренировкой каждого водолаза обследуют не хуже, чем космонавта — медики проверяют всю сердечно-сосудистую систему. За здоровьем курсанта следят и инструкторы, и врачи-физиологи.

Чтобы проверить состояние начинающего водолаза, инструкторы создают аварийную ситуацию. По трубке, которую прикрепляют к шлему, курсант получает не только кислород, но и воду. По мнению профессионалов, именно так новичок может понять, как работать во внештатной ситуации.

— Перед погружением водолаза мы проверяем барофункцию его уха при давлении до 20 метров глубины, — рассказал старший прапорщик запаса, инструктор-водолаз Александр Храмов. — После этого курсант проходит медицинское обследование, чтобы быть полностью готовым к работе под водой.

Зимой практика военных проходит в крытом бассейне. Снаряжаясь в костюм, в котором, кажется, тяжело пошевелить и рукой, и ногой, водолаз спускается на глубину четыре метра и осматривает каждый сантиметр бассейна. Мелкие детали, разбросанные по всему дну, курсанты ищут, словно иголку в стогу сена.

— Я начал учиться в конце февраля. Конечно, все начинается с теории, — поделился курсант и уроженец Краснодарского края Максим Алексеев . — Потом сдал экзамены и, наконец, получил разрешение на первое погружение. Сначала, не скрою, было очень страшно. В мутной воде непонятно, куда идти. Но с каждым спуском становится легче, на моем счету уже сейчас 10 спусков и в воде чувствую себя как дома.

В центре инженерных войск учатся 120 человек. Пятнадцать из них приехали на службу и обучению водолазному делу из разных регионов страны.

— Мы отрабатываем поиск утонувших вещей и перепиливание металлического прута под водой, — объяснил V1.ru старший инструктор водолаз Сергей Амонов. — Пожалуй, новичку сложнее всего сориентироваться в мутной воде с нулевой видимостью. Почти все задания наши курсанты выполняют наощупь. Но с каждым разом все их движения в воде становятся все четче и увереннее.