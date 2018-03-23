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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук впервые за долгое время вышли вместе в свет
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Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук впервые за долгое время вышли вместе в свет 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Накануне вечером певица Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков впервые за долгое время вышли в свет вместе — пара посетила премию Brand Awards. Отметим, что после рождения первенца супруги довольно редко выходили в свет, так как все их свободное время занимала малышка. Для выхода в свет Юлия выбрала черное платье средней длины, украшенное крупными яркими цветами. Уже сейчас артистка может себе позволить носить довольно облегающие наряды.
Напомним, что дочка Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова появилась на свет в октябре прошлого года. Ковальчук скрывала беременность все девять месяцев и лишь незадолго до родов подтвердила свое положение.
фото: instagram
Юлия почти сразу после родов начала сбрасывать лишний вес и возвращать прежние формы. По словам Юлии, она много гуляла с коляской и придерживалась правильного питания, а через некоторое время смогла начать заниматься спортом — все это помогло ей довольно быстро похудеть. Недавно Ковальчук выложила в Сеть снимок, на котором позирует в купальнике и показала, как на самом деле выглядит ее фигура после родов. По мнению Юлии, ей еще есть над чем работать, а поклонники могли лишь восхититься стройности артистки.
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