Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук впервые за долгое время вышли вместе в свет

Накануне вечером певица Юлия Ковальчук и ее супруг Алексей Чумаков впервые за долгое время вышли в свет вместе — пара посетила премию Brand Awards. Отметим, что после рождения первенца супруги довольно редко выходили в свет, так как все их свободное время занимала малышка. Для выхода в свет Юлия выбрала черное платье средней длины, украшенное крупными яркими цветами. Уже сейчас артистка может себе позволить носить довольно облегающие наряды.

Напомним, что дочка Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова появилась на свет в октябре прошлого года. Ковальчук скрывала беременность все девять месяцев и лишь незадолго до родов подтвердила свое положение.

фото: instagram

Юлия почти сразу после родов начала сбрасывать лишний вес и возвращать прежние формы. По словам Юлии, она много гуляла с коляской и придерживалась правильного питания, а через некоторое время смогла начать заниматься спортом — все это помогло ей довольно быстро похудеть. Недавно Ковальчук выложила в Сеть снимок, на котором позирует в купальнике и показала, как на самом деле выглядит ее фигура после родов. По мнению Юлии, ей еще есть над чем работать, а поклонники могли лишь восхититься стройности артистки.