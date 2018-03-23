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Как улучшить качество жизни?
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Как улучшить качество жизни? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Основа нашей красоты и здоровья — это вода. Рассказываем, как улучшить качество воды, а заодно и жизни.
Вчера состоялся международный день воды, который впервые отмечали и в России. Инициатива организации мероприятия принадлежит Юлии Энхель. Ее компания Engel Group уделяет особое внимание качеству воды, на которой производятся косметика, витамины и питьевая вода бренда.
Цель флешмоба — напомнить всем о том, как важно заботиться о сохранении воды и о ее качестве. Вчера на аукционе Елены Перминовой лотом стал уникальный аппарат бренда, технологию которого разработали японские ученые. При помощи этого аппарата вода обогащается водородом и становится максимально полезной для здоровья.
Флешмоб также поддержали Мария Федорова, Елена Летучая и Полина Киценко.
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