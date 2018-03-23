Как улучшить качество жизни?

Основа нашей красоты и здоровья — это вода. Рассказываем, как улучшить качество воды, а заодно и жизни.

Вчера состоялся международный день воды, который впервые отмечали и в России . Инициатива организации мероприятия принадлежит Юлии Энхель. Ее компания Engel Group уделяет особое внимание качеству воды, на которой производятся косметика, витамины и питьевая вода бренда.