Как улучшить качество жизни? 

Основа нашей красоты и здоровья — это вода. Рассказываем, как улучшить качество воды, а заодно и жизни.
Вчера состоялся международный день воды, который впервые отмечали и в России. Инициатива организации мероприятия принадлежит Юлии Энхель. Ее компания Engel Group уделяет особое внимание качеству воды, на которой производятся косметика, витамины и питьевая вода бренда.
Цель флешмоба — напомнить всем о том, как важно заботиться о сохранении воды и о ее качестве. Вчера на аукционе Елены Перминовой лотом стал уникальный аппарат бренда, технологию которого разработали японские ученые. При помощи этого аппарата вода обогащается водородом и становится максимально полезной для здоровья.
Флешмоб также поддержали Мария Федорова, Елена Летучая и Полина Киценко.