Ещё
Жители Ростова на день останутся без света
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Ростова на день останутся без света 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В последний день рабочей недели у ростовчан, которые живут в поселке Мирный, весь день не будет электричества. Отключения проводятся, чтобы исключить аварийные ситуации на оборудовании.
— Сегодня, 23 марта, с 09:00 до 17:00 электроснабжение приостановится в пер. 5-м Сахалинском, 2–16; Гуковском, 1–55, 10–58; Кривянском, 1-15, 2-18; на ул Славинской, 1–17, 10–26 и Балка, 2–24, — сообщается на сайте «Донэнерго».
Ростовские городские электрические сети приносят извинения жителям указанных домов за причиненные неудобства.
В начале этой недели сотни домов в донской столице оставались без света.
161.ru: последние новости
На Пушкинской рухнувшее от порыва ветра дерево убило ростовчанку Парки, которые станут краше: ростовчане выбрали зоны отдыха, которые благоустроят до конца года На Дону голосовали за Дейнерис и ели на участках котлеты: подборка забавных фото с прошедших выборов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США
Еще одна страна вышлет российских дипломатов140
Британия испугалась мести России111
Успенскую сняли с рейса за дебош
Жириновского обвинили в домогательствах
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
00:43
Неоперившегося пингвина увидели американцы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение