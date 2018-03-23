Жители Ростова на день останутся без света

В последний день рабочей недели у ростовчан, которые живут в поселке Мирный, весь день не будет электричества. Отключения проводятся, чтобы исключить аварийные ситуации на оборудовании.

— Сегодня, 23 марта, с 09:00 до 17:00 электроснабжение приостановится в пер. 5-м Сахалинском, 2–16; Гуковском, 1–55, 10–58; Кривянском, 1-15, 2-18; на ул Славинской, 1–17, 10–26 и Балка, 2–24, — сообщается на сайте «Донэнерго».

Ростовские городские электрические сети приносят извинения жителям указанных домов за причиненные неудобства.

В начале этой недели сотни домов в донской столице оставались без света.