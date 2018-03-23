В России за последние годы снизилась заболеваемость туберкулезом

МОСКВА , 23 мар — РИА Новости . Заболеваемость туберкулезом в России в последние годы снижается, в 2017 году этот показатель составил 48,1 на 100 тысяч человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство отмечает, что в субботу пройдет Всемирный день борьбы с туберкулезом. В мире туберкулезом ежегодно заболевает более 10 миллионов человек, из них более одного миллиона — дети.

"В последние годы в Российской Федерации отмечается снижение показателя заболеваемости туберкулезом. Так, в 2017 году показатель заболеваемости данной инфекцией составил 48,1 на 100 тысяч человек (в 2016 году — 53,2, в 2015 году — 57,39, в 2014 году — 58,97)", — говорится в сообщении.