Повышение тарифов: депутаты рассмотрят инвестпроект «Орелводоканала»

Депутатам орловского городского Совета Орла предстоит принять решения по изменениям в инвестиционной программе МПП ВКХ «Орелводоканал», сообщает пресс-служба горсовета.

По информации руководителя предприятия Василия Иванова, программа включает в себя мероприятия по повышению качества водоснабжения и очистки стоков. Планируется возможность подключения районов малоэтажной застройки к централизованной системе холодного водоснабжения и к централизованной системе водоотведения.

В инвестпроекте предусматривается создание водопроводных сетей по улицам, Чкалова, Скульптурной, Преображенского, переулкам Городскому, Опытному, сетей водоотведения в поселке Кирпичного завода и на улице Городской.

Также предусмотрено проектирование и строительство кольцевых участков водопроводных сетей от водоразборных колонок, ранее подключённых к тупиковым участкам сетей.

В «Орелводоканале» отметили, что в настоящее время финансовые возможности предприятия тормозят реализацию проекта, поскольку в областном центре тариф за 1 кубометр (водоснабжение+водоотведение) стоит 29 рублей. Для сравнения, в В Брянске стоимость кубометра — 34,08 руб., Курске — 36,48 руб, Туле — 37,43 руб., Калуге — 43,74 рубля.

По мнению Иванова, источником финансирования предусмотренных мероприятий может быть включение 7% нормативной прибыли предприятия в тариф.

Для решения данного вопроса требуется обращение горсовета в региональное управление по тарифам, в компетенции которого находится данный вопрос. Проект решения горсовета по изменениям в инвестиционной программе «Орелводоканала» депутаты рассмотрят сегодня, 23 марта на заседании комитета по ЖКХ. Общее голосование пройдёт 29 марта на сессии горсовета.