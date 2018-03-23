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Новым прокурором Новошешминского района стал Станислав Козлов
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Новым прокурором Новошешминского района стал Станислав Козлов 

АиФ Казань 30 минут назад
Фото: АиФ Казань
Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил на должность прокурора Новошешминского района советник юстиции Станислав Козлов.
Ранее занимавший эту должность Алексей Парамонов назначен руководителем следственного отдела по Зеленодольску.
Справка
Станислав Козлов родился в 1979 году в Елабуге. В 2001 году окончил Казанский юридический институт МВД России. Работу в органах прокуратуры начал в 2007 году в должности помощника Елабужского городского прокурора. С 2010 по 2015 год работал старшим помощником Елабужского городского прокурора, затем стал заместителем Елабужского горпрокурора. В этой должности он проработал до 2018 года.
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