Собянин припарковался за 1 000 000 000 рублей

Мэрия Москвы купила для себя машино-места в «Москва-сити» за 1 миллиард рублей. Как сообщили «Ведомости», чиновники приобрели для своих нужд 135 машино-мест на территории бизнес-центра — то есть каждое парковочное место обойдется городскому бюджету в 7,4 миллиона. За эту сумму в столице сейчас можно купить двухкомнатную квартиру.

Лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин уже пообещал проверить эту сделку. «Надо, чтобы чиновники ездили как обычные люди, парковались как обычные люди, — заявил он, — где-нибудь приискали себе платную парковку недалеко от „Москва-сити“ или, в лучшем случае, на метро доехали. Никаких проблем бы не было».

Напомним, что в 2016 году столичные власти приобрели 55 тысяч квадратных метров в одной из башен «Сити» — почти вдвое больше, чем планировалось изначально. В департаменте городского имущества отмечали, что мэрия договорилась о покупке помещений по цене 260 тысяч рублей за квадратный метр, то есть сделка обошлась московскому бюджету примерно в 14,3 миллиарда.

Первыми в очереди на переезд оказались департамент городского имущества, тендерный комитет и департамент экономической политики. Эти три ведомства занимали восемь зданий в центре Москвы , на эксплуатацию которых ежегодно уходили около 125 миллионов рублей — то есть сумма в 100 раз меньшая.

— И покупка парковки, и покупка помещений абсолютно не обоснованы, — считает Андрей Бунич, глава Союза предпринимателей и арендаторов России . — Что им, негде сидеть? По-моему, наоборот, чиновников слишком много, безумное количество всевозможных подразделений и департаментов. Но вместо того, чтобы их разогнать — могли бы сократиться раза в три и еще и освободить здания — они покупают. Причем, им обязательно надо сидеть в самом шикарном месте. Возникает и вопрос, что это была за сделка — выгодно найти покупателей на 55 тысяч кв. метров в «Москва-сити» не так просто, кроме госструктур никого и не найдешь.

А теперь еще за безумные деньги решили прикупить машино-места. При этом всех москвичей целенаправленно заставляют пешком ходить или на велосипеде ездить, потому что содержание машины становится невозможным и парковать ее негде. Похоже, скоро ездить будут только они — для этого все и делается. Никакого контроля нет, тратят деньги, как им вздумается, живут красивой жизнью.

— Незачем мэрии вообще сидеть в «Сити» — самом пафосном месте, городе миллиардеров, — соглашается экономист Михаил Делягин . — У нее отличное здание на Тверской, там за фасадом исторического здания вполне современная часть. И вообще я не понимаю, зачем чиновникам мэрии такое количество машин в городе, в котором мэр чинит всяческие затруднения автомобильному движению и прилагает такие усилия для развития метро. Там есть станция подземки, вполне комфортабельная, пускай себе ездят на метро. Это, конечно же, бюрократический разврат — тот случай, когда деньги некуда девать.

На фото мэр на своем рабочем месте в здании городского совета. Рабочие мониторы, куча бумаг и банка арахисового масла рядом с клавиатурой. Общий вид кабинета напоминает редакционный зал крупного издания или биржи, где несколько десятков чиновников сидят рядом, разделенные небольшими перегородками. И при этом функционирует Нью-Йорк, как минимум, не хуже Москвы.

А в итальянской Генуе — очень богатом городе, чиновники добираются на службу на скутерах. Смотрится несколько странно: серьезные дяди и тети в дорогих деловых костюмах гоняют на мотороллерах, как наша молодежь. Вышел из мэрии, шлем на башку — и вперед. Но в Генуе, как и в Риме или в Милане , это никого не смущает. Во-первых, так быстрее добраться до места назначения, во-вторых, в отличие от машин, парковка для скутеров во многих случаях бесплатная или минимальная.

Ну, а хочешь комфорта — плати из своего кармана, а не из карманов горожан.

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