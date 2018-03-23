Г. Онищенко призвал усилить работу по отслеживанию агрессивного контента для детей в интернете

«Конечно, нужно жестко следить за той ситуацией, которая происходит в интернете. Она выпала из под контроля педагогов, родителей. Наши дети там мотивируются. И мотивируются очень грамотно, но очень бесчеловечно. Вы помните ситуацию с суицидами, теперь мы перешли на то, что один начинает вести себя агрессивно по отношению к своим сверстникам, по отношению к учителям, причем в рамках образовательных учреждений. Здесь, конечно, одной тревожной кнопкой не отделаешься. Нужны системные меры, прежде всего профилактические, запретительного характера, то есть отслеживать вредоносный контент непосредственно в интернете. Но не запрещать интернет, а активно в нем работать», — пояснил Г. Онищенко.

Кроме того депутат считает, что необходимо формировать позитивные цели в интернете для подростков и также над ними работать. Он добавил, что в настоящий момент комитет Госдумы по образованию и науке формирует свою позицию по данной ситуации. «Пока комитет формирует свою позицию. И это не только прерогатива комитета, но и прерогатива соответствующего федерального органа исполнительной власти, правительства нашей страны», — заключил Г. Онищенко.