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Г. Онищенко призвал усилить работу по отслеживанию агрессивного контента для детей в интернете
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Г. Онищенко призвал усилить работу по отслеживанию агрессивного контента для детей в интернете 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутат нижней палаты парламента от «Единой России», первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что необходимы системные меры по отслеживанию агрессивного и вредоносного контента для подростков и детей в интернете. Такое мнение он высказал Агентству городских новостей «Москва» после инцидента в одной из школ Курганской области, где ученица открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета.
«Конечно, нужно жестко следить за той ситуацией, которая происходит в интернете. Она выпала из под контроля педагогов, родителей. Наши дети там мотивируются. И мотивируются очень грамотно, но очень бесчеловечно. Вы помните ситуацию с суицидами, теперь мы перешли на то, что один начинает вести себя агрессивно по отношению к своим сверстникам, по отношению к учителям, причем в рамках образовательных учреждений. Здесь, конечно, одной тревожной кнопкой не отделаешься. Нужны системные меры, прежде всего профилактические, запретительного характера, то есть отслеживать вредоносный контент непосредственно в интернете. Но не запрещать интернет, а активно в нем работать», — пояснил Г. Онищенко.
Кроме того депутат считает, что необходимо формировать позитивные цели в интернете для подростков и также над ними работать. Он добавил, что в настоящий момент комитет Госдумы по образованию и науке формирует свою позицию по данной ситуации. «Пока комитет формирует свою позицию. И это не только прерогатива комитета, но и прерогатива соответствующего федерального органа исполнительной власти, правительства нашей страны», — заключил Г. Онищенко.
Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка в Шадринске Курганской области открыла стрельбу по своим одноклассникам из пневматического пистолета. В результате инцидента пострадали семь детей.
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