Эдуард Кинцле: «Час Земли» — это больше, чем просто выключить свет»

В 2018 году «Час Земли» состоится в субботу, 24 марта, с 20:30 до 21:30. В этот день Всемирный фонд дикой природы призывает обратить внимание на проблемы сбережения исчерпаемых ресурсов и выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты.

О предстоящей акции и проводимых мероприятиях по энергосбережению в Югре рассказал в программе «Диалог» городского телевидения Ханты-Мансийска «Новая студия» исполнительный директор АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры» Эдуард Кинцле.

— Эдуард Эмильевич, расскажите, пожалуйста, о предстоящем мероприятии, в котором примет участие вся Югра. Совсем скоро пройдёт Международная акция «Час Земли». Поддерживаете ли Вы такие инициативы?

— Безусловно. Мы пропагандируем энергосберегающий образ жизни, призываем бережно относиться к ресурсам и поддерживаем проведение этой акции. Радует, что из года в год в ней принимает участие всё больше людей. В прошлом году «Час Земли» в России стал самым масштабным за всю историю проведения — в акции приняли участие свыше 150 городов. В прошлом году столицей акции был признан город Сургут , жители которого особенно активно поддержали мероприятие. Чтобы югорский город вновь стал столицей Часа Земли, каждому югорчанину нужно отметить своё участие на карте акции, предложить своим друзьям сделать тоже самое и рассказать о конкурсе в соцсетях.

— А что скажете про мнение, что эта акция бессмысленна, и на самом деле снижения энергопотребления не происходит?

— Понимаете, смысл акции — не в экономии электричества в этот час, как таковой. «Час Земли» — это больше, чем просто выключить свет. Акция призвана обратить внимание населения на проблему бесконтрольного потребления ресурсов, количество которых ограничено и основные из которых не возобновляемые или возобновляемые в течение продолжительного времени — такие, как леса. Но если всё же рассматривать чистую экономию, то она не будет значительной (эксперты говорят о 80 000 кВт⋅ч для всей Югры) и касается только потребления, но не в генерации. Электростанции на час останавливаться не будут.

— Хорошо, допустим за один час в году мы много не сэкономим. Как тогда сберечь прежде всего собственные средства?

— Использовать современные электроприборы. Светодиодные лампы вместо ламп накаливания, бытовую технику с низким потреблением. Воспитывать в себе энергосберегающее поведение и научить этому своих детей. Когда чистите зубы, выключать кран. Выходя из комнаты, гасить свет. Это поможет не только сберечь ресурсы Земли, но и сэкономить ваши деньги.

Энергоэф­фективность — это снижение потребления ресурсов без ухудшения разумного качества жизни. Если холодильник отодвинуть от плиты и радиаторов, заменить лампы на светодиодные, поставить смеситель с рычагом вместо двух кранов, то можно сократить потребление на 15-20%, обеспечивая привычный уровень комфорта для всех членов семьи.

— А правда, что нельзя оставлять в розетке зарядку от телефона? Неужели она тянет электроэнергию?

— Строго говоря потребление есть, но намного меньше, чем при самой зарядке. Настолько, что здесь больше имеет значение пожарная безопасность, а не экономия энергии. Всё-таки качество зарядок бывает разное.

— Деятельность Центра направлена в основном на энергосбережение в быту?

— Это одно из направлений нашей деятельности, но основным является энергосбережение в бюджетной сфере Югры.

— То есть больницы, школы, садики — это основная точка приложения усилий? И как работаете с ними?

— Основной инструмент работы с учреждениями — это энергосервисные контракты. Энергосервисная компания за свой счёт внедряет энергосберегающее оборудование в учреждении. В результате применения энергосберегающих технологий происходит снижение потребления энергетических ресурсов по отношению к базовому году. Из сложившейся экономии происходит возврат инвестиций, при этом часть доли экономии остаётся учреждению. Контракт, как правило, заключается на 3-5 лет, в течение которых и происходят выплаты.

В Югре действует 63 энергосервисных контракта, из них половина — в образовательных учреждениях, четверть — в дошкольных учреждениях. Минимальная совокупная экономия после исполнения обязательств должна составить 200 миллионов рублей.

— Расскажите об успешных реализуемых энергосервисных контрактах, которые действуют в регионе. Есть ли лидеры?

— Лидером по внедрению энергосервиса среди муниципальных образований является город Урай : в прошлом году там заключено 11 контрактов. Второе и третье места занимают Кондинский район и город Нижневартовск

Есть хороший опыт реализации энергосервиса в Пыть-Яхе , где энергосервисной компанией выступило ПАО «Ростелеком» , с которым у Правительства Югры подписано соглашение о развитии энергосервисной деятельности. В детских садах и школах города за осенне-зимний период 2017 года удалось добиться экономии тепловой энергии порядка 30%.

В целом хочу сказать, что интерес к энергосервису возрастает, 9 контрактов было заключено уже в этом году.

— Это радует! А какие ещё мероприятия по энергосбережению проводятся в регионе.

— Ежегодно мы проводим фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Это мероприятие, проводимое при поддержке Минэнерго России , является самым масштабным в части продвижения энергосберегающего образа жизни в стране. В Югре оно проходит в Сургуте, Югорске и, наиболее масштабно, в Ханты-Мансийске. В прошлом году фестиваль проходил с 10 по 12 июня вместе с празднованием дня России и дня города. В течение трех дней для жителей работали тематические площадки, проводились конкурсы творчества, были организованы выставки. На площадках фестиваля работали фотозоны, где каждый желающий мог получить в подарок моментальное фото и энергоэффективные сувениры, размещая фотографии в социальных сетях с хэштегами #ВместеЯрчеЮгра и #ВместеЯрче. Был организован «Бульвар энергоэффективных технологий», на котором проводились научно-популярные шоу для детей, творческий проект «Папина школа» по сбору электросхем, компании-участники продемонстрировали свои технологии по энергосбережению и энергоэффективности. В рамках фестиваля был организован парад коммунальной техники.

В этом году для жителей и гостей Ханты-Мансийска мы планируем не менее яркую программу фестиваля. Социальная кампания в его поддержку будет запущена на площадке Югорского промышленного форума, где наш Центр ежегодно принимает активное участие. В этом году форум пройдёт в Югра-Экспо с 10 по 11 апреля.

Также Центр проводит региональные этапы Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017 и Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Награждение победителей и подведение основных итогов проходит в рамках ежегодного регионального форума «Энергоэффективность — стратегический вектор развития», организаторами которого является наш Центр. В этом году форум пройдёт уже в 18 раз, это основное отраслевое мероприятие в области энергосбережения в округе.

— Здорово, что так много мероприятий, направленных на популяризацию энергосберегающего образа жизни, проводятся в Югре, в том числе в Ханты-Мансийске. Эдуард Эмильевич, в завершении нашего разговора напомните, пожалуйста, ещё раз нашим зрителям о предстоящей акции.

— Ещё раз хочу призвать всех югорчан принять участие в международной экологической акции «Час Земли», которая пройдёт в эту субботу, 24 марта, с 20:30 до 21:30. Отключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества, однако, эта акция способна привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Отмечайтесь на карте акции, приглашайте своих друзей присоединиться к экологической инициативе и рассказывайте об этом в социальных сетях. И пусть Югра продолжает оставаться в лидерах по энергосбережению и энергоэффективности. Югра — бережливый регион!