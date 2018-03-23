В 2018 году «Час Земли» состоится в субботу, 24 марта, с 20:30 до 21:30. В этот день Всемирный фонд дикой природы призывает обратить внимание на проблемы сбережения исчерпаемых ресурсов и выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты.
О предстоящей акции и проводимых мероприятиях по энергосбережению в Югре рассказал в программе «Диалог» городского телевидения Ханты-Мансийска «Новая студия» исполнительный директор АНО «Центр развития жкк и энергосбережения Югры» Эдуард Кинцле.
— Эдуард Эмильевич, расскажите, пожалуйста, о предстоящем мероприятии, в котором примет участие вся Югра. Совсем скоро пройдёт Международная акция «Час Земли». Поддерживаете ли Вы такие инициативы?
— Безусловно. Мы пропагандируем энергосберегающий образ жизни, призываем бережно относиться к ресурсам и поддерживаем проведение этой акции. Радует, что из года в год в ней принимает участие всё больше людей. В прошлом году «Час Земли» в России стал самым масштабным за всю историю проведения — в акции приняли участие свыше 150 городов. В прошлом году столицей акции был признан город Сургут, жители которого особенно активно поддержали мероприятие. Чтобы югорский город вновь стал столицей Часа Земли, каждому югорчанину нужно отметить своё участие на карте акции, предложить своим друзьям сделать тоже самое и рассказать о конкурсе в соцсетях.
— А что скажете про мнение, что эта акция бессмысленна, и на самом деле снижения энергопотребления не происходит?
— Понимаете, смысл акции — не в экономии электричества в этот час, как таковой. «Час Земли» — это больше, чем просто выключить свет. Акция призвана обратить внимание населения на проблему бесконтрольного потребления ресурсов, количество которых ограничено и основные из которых не возобновляемые или возобновляемые в течение продолжительного времени — такие, как леса. Но если всё же рассматривать чистую экономию, то она не будет значительной (эксперты говорят о 80 000 кВт⋅ч для всей Югры) и касается только потребления, но не в генерации. Электростанции на час останавливаться не будут.
— Хорошо, допустим за один час в году мы много не сэкономим. Как тогда сберечь прежде всего собственные средства?
— Использовать современные электроприборы. Светодиодные лампы вместо ламп накаливания, бытовую технику с низким потреблением. Воспитывать в себе энергосберегающее поведение и научить этому своих детей. Когда чистите зубы, выключать кран. Выходя из комнаты, гасить свет. Это поможет не только сберечь ресурсы Земли, но и сэкономить ваши деньги.
Энергоэффективность — это снижение потребления ресурсов без ухудшения разумного качества жизни. Если холодильник отодвинуть от плиты и радиаторов, заменить лампы на светодиодные, поставить смеситель с рычагом вместо двух кранов, то можно сократить потребление на 15-20%, обеспечивая привычный уровень комфорта для всех членов семьи.
— А правда, что нельзя оставлять в розетке зарядку от телефона? Неужели она тянет электроэнергию?
— Строго говоря потребление есть, но намного меньше, чем при самой зарядке. Настолько, что здесь больше имеет значение пожарная безопасность, а не экономия энергии. Всё-таки качество зарядок бывает разное.
— Деятельность Центра направлена в основном на энергосбережение в быту?
— Это одно из направлений нашей деятельности, но основным является энергосбережение в бюджетной сфере Югры.
— То есть больницы, школы, садики — это основная точка приложения усилий? И как работаете с ними?
— Основной инструмент работы с учреждениями — это энергосервисные контракты. Энергосервисная компания за свой счёт внедряет энергосберегающее оборудование в учреждении. В результате применения энергосберегающих технологий происходит снижение потребления энергетических ресурсов по отношению к базовому году. Из сложившейся экономии происходит возврат инвестиций, при этом часть доли экономии остаётся учреждению. Контракт, как правило, заключается на 3-5 лет, в течение которых и происходят выплаты.
В Югре действует 63 энергосервисных контракта, из них половина — в образовательных учреждениях, четверть — в дошкольных учреждениях. Минимальная совокупная экономия после исполнения обязательств должна составить 200 миллионов рублей.
— Расскажите об успешных реализуемых энергосервисных контрактах, которые действуют в регионе. Есть ли лидеры?
— Лидером по внедрению энергосервиса среди муниципальных образований является город Урай: в прошлом году там заключено 11 контрактов. Второе и третье места занимают Кондинский район и город Нижневартовск.
Есть хороший опыт реализации энергосервиса в Пыть-Яхе, где энергосервисной компанией выступило ПАО «Ростелеком», с которым у Правительства Югры подписано соглашение о развитии энергосервисной деятельности. В детских садах и школах города за осенне-зимний период 2017 года удалось добиться экономии тепловой энергии порядка 30%.
В целом хочу сказать, что интерес к энергосервису возрастает, 9 контрактов было заключено уже в этом году.
— Это радует! А какие ещё мероприятия по энергосбережению проводятся в регионе.
— Ежегодно мы проводим фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче. Это мероприятие, проводимое при поддержке Минэнерго России, является самым масштабным в части продвижения энергосберегающего образа жизни в стране. В Югре оно проходит в Сургуте, Югорске и, наиболее масштабно, в Ханты-Мансийске. В прошлом году фестиваль проходил с 10 по 12 июня вместе с празднованием дня России и дня города. В течение трех дней для жителей работали тематические площадки, проводились конкурсы творчества, были организованы выставки. На площадках фестиваля работали фотозоны, где каждый желающий мог получить в подарок моментальное фото и энергоэффективные сувениры, размещая фотографии в социальных сетях с хэштегами #ВместеЯрчеЮгра и #ВместеЯрче. Был организован «Бульвар энергоэффективных технологий», на котором проводились научно-популярные шоу для детей, творческий проект «Папина школа» по сбору электросхем, компании-участники продемонстрировали свои технологии по энергосбережению и энергоэффективности. В рамках фестиваля был организован парад коммунальной техники.
В этом году для жителей и гостей Ханты-Мансийска мы планируем не менее яркую программу фестиваля. Социальная кампания в его поддержку будет запущена на площадке Югорского промышленного форума, где наш Центр ежегодно принимает активное участие. В этом году форум пройдёт в Югра-Экспо с 10 по 11 апреля.
Также Центр проводит региональные этапы Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017 и Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». Награждение победителей и подведение основных итогов проходит в рамках ежегодного регионального форума «Энергоэффективность — стратегический вектор развития», организаторами которого является наш Центр. В этом году форум пройдёт уже в 18 раз, это основное отраслевое мероприятие в области энергосбережения в округе.
— Здорово, что так много мероприятий, направленных на популяризацию энергосберегающего образа жизни, проводятся в Югре, в том числе в Ханты-Мансийске. Эдуард Эмильевич, в завершении нашего разговора напомните, пожалуйста, ещё раз нашим зрителям о предстоящей акции.
— Ещё раз хочу призвать всех югорчан принять участие в международной экологической акции «Час Земли», которая пройдёт в эту субботу, 24 марта, с 20:30 до 21:30. Отключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества, однако, эта акция способна привлечь внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты. Отмечайтесь на карте акции, приглашайте своих друзей присоединиться к экологической инициативе и рассказывайте об этом в социальных сетях. И пусть Югра продолжает оставаться в лидерах по энергосбережению и энергоэффективности. Югра — бережливый регион!