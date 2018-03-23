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Активисты, забравшиеся на телебашню, оказались в безвыходном положении
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Активисты, забравшиеся на телебашню, оказались в безвыходном положении 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Активисты, пробравшиеся сегодня ночью на недостроенную телебашню, оказались в безвыходном положении. Парни сильно замерзли и не могут спустить вниз, об этом сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал».
Как сообщает корреспондент «АиФ-Урал», который сейчас находится на месте событий, наверху башни остаются три человека: «Полиция, которая приехала на объект, не может снять активистов, потому что у них нет высотного оборудования. У сотрудников МЧС это оборудование есть, но нет полномочий для того, чтобы снять этих людей. В любом случае, ситуация патовая, поскольку приходится только дожидаться, когда они сами лезут оттуда». На место уже подъехали скорая и пожарная техника.
Сами активисты особщают друзьям, что они очень замерзли и из-за этого не могут спуститься. Поэтому они просят друзей, чтобы им передали теплую одежду и горячий чай. Общественник Алексей Беззуб дял этих целей даже решил разыскать квадрокоптер.
На место прибыл отец Стаса — одного из активистов. По громкой связи он связался со своим сыном, который рассказал, что наверх они планировали забраться с запасом еды, теплонагревателем, также у них была палатка, с помощью этого они могли провести наверху до нескольких дней. Однако вещи и оборудование у них забрала охрана, поэтому сейчас парни настолько замерзли, что не могут спуститься вниз.
Кроме того, к телебашне приехала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
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