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В Кургане алиментщик заперся в туалете, чтобы не отдавать деньги дочери
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В Кургане алиментщик заперся в туалете, чтобы не отдавать деньги дочери 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане должник по алиментам спрятался от судебных приставов в туалете. Мужчина долгое время не платит алименты своей дочери. За неисполнение своих обязанностей горе-отца привлекали к административной ответственности, но это не помогло. Более того, мужчина стал скрываться от судебных приставов: на телефонные звонки не отвечал, на вызовы в службу не реагировал.
— Когда судебные приставы отправились к должнику, чтобы в очередной раз напомнить ему о родительской ответственности, тот, увидев на пороге представителей закона, бросился в кухню и запер за собой дверь. Для надежности он решил подпереть ее своим телом, но непрочная конструкция не выдержала его веса, и мужчина вместе с дверью вывалился в коридор. В поисках укромного места должник бросился к уборной, укрывшись в которой, тут же стал звонить маме. Мать должника, пожалев своего великовозрастного сына, немедленно вызвала полицию. И только когда сотрудники внутренних дел переступили порог помещения, должник вышел из своего укрытия, — сообщает пресс-служба УФССП России по Курганской области.
В итоге должник был доставлен в службу судебных приставов, где за злостное уклонение от уплаты алиментов в отношении него возбуждено уголовное дело.
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