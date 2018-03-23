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«Псковавиа» областные власти стараются сохранить
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«Псковавиа» областные власти стараются сохранить 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александра Нерадько состоялась 22 марта, в Москве.
Главный вопрос встречи — сохранение летного сертификата ОАО «Псковавиа», которого авиакомпания должна была лишиться еще в начале текущей недели, рассказали в пресс-службе администрации Псковской области. Врио губернатора подчеркнул, что для сохранения сертификата эксплуатанта администрация Псковской области предприняла ряд мер, в том числе по «расшивке» части долговых обязательств перед арендодателями воздушных судов, и обратился к главе Росавиации с просьбой отсрочить это решение.
Михаил Ведерников также проинформировал Александра Нерадько о мерах по оздоровлению финансово-хозяйственно йдеятельности «Псковавиа». Так, был избран новый состав Совета директоров авиапредприятия, за счет областной субсидии погашена на 50% задолженность по заработной плате и проведена реструктуризация долгов по налогам. По его словам, компания перешла в режим жесткой экономии, и теперь любые финансовые решения будет согласовывать с управляющим органом.
Со своей стороны администрация области продолжает вести активную работу по привлечению инвестора, который готов развивать региональные воздушные перевозки. Александр Нерадько пообещал, что летный сертификат отозван не будет.
Кроме того, врио губернатора и глава Росавиации договорились о продолжении совместной работы по сохранению и развитию авиапредприятия.
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