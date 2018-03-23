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Коллективу минпрома Якутии представили нового главу
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Коллективу минпрома Якутии представили нового главу 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Указ главы Якутии Егора Борисова о назначении Максима Терещенко был подписан 7 марта, сообщает Ясиа.ru.
Михаил Осипов отметил, что перед министерством стоят большие задачи по развитию промышленности. После этого Максиму Терещенко вручили удостоверение министра.
Как сообщало ИА YakutiaMedia, на этой неделе был назначен новый заместитель министра образования республики. Им стал Юрий Семенов.
Ранее Семенов работал заместителем директора Малой академии наук «Ленский край», директором Октемского лицея.
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