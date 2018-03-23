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Россельхознадзор проводит оценку жалоб от малого бизнеса на систему ветсертификации «Меркурий»
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Россельхознадзор проводит оценку жалоб от малого бизнеса на систему ветсертификации «Меркурий» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Россельхознадзор проводит оценку жалоб со стороны малого бизнеса на процесс подготовки к введению системы ветсертификации «Меркурий». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Россельхознадзор проводит оценку подготовки регионов к введению системы электронной ветсертификации «Меркурий». Мы принимаем и прорабатывают жалобы, и в первую очередь от малого бизнеса. Если есть какие-то проблемы, то мы на них обращаем внимание», — заявили в службе.
В Россельхознадзоре отметили, что поручений от министерства сельского хозяйства РФ по проработке возможности отмены системы «Меркурий» для малого и среднего бизнеса в службе не получали.
Как ранее сообщали СМИ, 7 марта представители малого бизнеса сообщили президенту России Владимир Путин о том, что введение системы «Меркурий» существенно увеличит себестоимость продукции. Президент в связи этим пообещал обсудить вопрос о применении системы «Меркурий» для малого и среднего бизнеса.
Обязательный переход на систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» произойдет с 1 июля 2018 г. Обязательной электронной ветсертификации будут подлежать живые животные и продукции животного происхождения, включая: готовую молочную продукцию, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, жиры и масла растительные, готовые корма для животных и другие продукты переработки.
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