В магазинах появилась икра от несуществующих сахалинских компаний

В магазинах разных регионов страны появилась фальсифицированная красная икра якобы сахалинских производителей, сообщила в пятницу пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора по Сахалинской области

В сообщении сказано, что зернистая лососевая икра расфасована в банки с маркировкой, на которой указаны южно-сахалинские компании-производители. Однако в управлении Роспотребнадзора отмечают, что такие фирмы (ООО «Сахалинская Гавань» и ООО «Икра») на территории Сахалинской области отсутствуют. Подобные компании не зарегистрированы в налоговых органах региона.

Если на потребительской маркировке указаны такие изготовители — это фальсифицированная икра, подчеркивает пресс-служба, предлагая о выявленных фактах сообщать в управления Роспотребнадзора тех территорий, где продается фальсифицированный товар.