В магазинах появилась икра от несуществующих сахалинских компаний 

В магазинах разных регионов страны появилась фальсифицированная красная икра якобы сахалинских производителей, сообщила в пятницу пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.
В сообщении сказано, что зернистая лососевая икра расфасована в банки с маркировкой, на которой указаны южно-сахалинские компании-производители. Однако в управлении Роспотребнадзора отмечают, что такие фирмы (ООО «Сахалинская Гавань» и ООО «Икра») на территории Сахалинской области отсутствуют. Подобные компании не зарегистрированы в налоговых органах региона.
Если на потребительской маркировке указаны такие изготовители — это фальсифицированная икра, подчеркивает пресс-служба, предлагая о выявленных фактах сообщать в управления Роспотребнадзора тех территорий, где продается фальсифицированный товар.
Как отмечает пресс-служба надзорного органа, граждане, купившие фальсифицированную икру, могут обратиться в торговую организацию, где приобрели товар, с одним из требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». Если продавец откажется выполнять требования, покупателю рекомендуют обратиться в суд и потребовать возмещения еще и морального вреда. Потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по искам, связанным с нарушением их прав.