Сергей Донской уволил начальника Росприроднадзора ХМАО 

Согласно регламенту исполняющим обязанности главы управления назначен один из троих замов Мишенина, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Минприроды Николая Гудкова.
Как ранее писал «ФедералПресс», письмо с рекомендациями уволить начальника югорского управления в начале марта в Минприроды направил руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров. Он отмечал, что глава Росприроднадзора по ХМАО имеет выговор за нарушения в области бухгалтерского учета, а по итогам внутреннего финансового аудита в ведомстве выявлены нарушения финансовой дисциплины.
Фото: mnr.gov.ru