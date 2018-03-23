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Сергей Донской уволил начальника Росприроднадзора ХМАО
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Сергей Донской уволил начальника Росприроднадзора ХМАО 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно регламенту исполняющим обязанности главы управления назначен один из троих замов Мишенина, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Минприроды Николая Гудкова.
Как ранее писал «ФедералПресс», письмо с рекомендациями уволить начальника югорского управления в начале марта в Минприроды направил руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров. Он отмечал, что глава Росприроднадзора по ХМАО имеет выговор за нарушения в области бухгалтерского учета, а по итогам внутреннего финансового аудита в ведомстве выявлены нарушения финансовой дисциплины.
Фото: mnr.gov.ru
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