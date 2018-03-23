Вадим Ткачев: «В Самарской области будет создана опергруппа по борьбе с браконьерами»

— Как сегодня ведется работа по борьбе с браконьерством на воде? — За 2017 год в зоне ответственности Средневолжского терруправления, а это 12 регионов, выявлено порядка 14,5 тысячи нарушений правил рыболовства и возбуждено около 470 уголовных дел. На нарушителей было наложено порядка 44 млн рублей штрафов и взыскано свыше 6 млн рублей нанесенного ущерба. Если же сложить уголовные и административные материалы только по Самарской области , то получится порядка 3 тысяч дел, по которым наложено около 6 млн рублей штрафов. По этому показателю наш регион является вторым субъектом после Татарстана . Берега Саратовского и Куйбышевского водохранилищ густонаселены, кроме того, мир водных биоресурсов у нас достаточно богат, поэтому развиты и промысел, и любительское рыболовство.

В 2017 году в Самарской области за браконьерство было осуждено 42 человека. Из них 12 приговорены к штрафу, 23 — к исправительным работам, 7 браконьеров получили условные сроки

Замечу, что за последние два года ситуация на водоемах Самарской области несколько изменилась. При общем снижении количества выявленных правонарушений повысилось качество работы государственных инспекторов. Вырос процент взыскания штрафов и ущерба. Это говорит о том, что вновь выявленные правонарушения не имеют формального характера, наши сотрудники стали более ответственно подходить к сбору доказательной базы. Ну и, конечно же, рыболовная общественность стала осознавать неотвратимость наказания для нарушителей. Сейчас мы изымаем у них не только орудия лова, но и транспортные средства, передавая материалы в суд с целью их конфискации. Это влияет на правосознание граждан. Кроме того, такими методами мы надеемся предотвратить рецедивы.

— Совокупность каких признаков позволяет утверждать, что инспектор собрал в отношении нарушителя достаточно материалов для возбуждения уголовного дела? — Приведу пример: на воде задерживают рыболова с ловушками, в которых обнаруживается 85 единиц рака. Понятно, что это количество поймано в данный, конкретный момент, а в целом можно предполагать, что счет добытых биоресурсов идет на тысячи. В таких случаях суды обычно выносят решение с условным сроком лишения свободы. Но для этого нарушение должно быть определенным способом зафиксировано. И чтобы суд принял видеозаписи в качестве доказательств, они должны быть грамотно и легально добыты. Другая проблема заключается в том, что сегодня браконьеры стали очень тщательно продумывать пути отхода. Тех же раков в основном собирают нанятые люди, которые просто привозят добычу на берег тем, кто ее в последующем продает. Именно последние организуют незаконную добычу, и по сути именно их надо привлекать к ответственности. Но добиться этого удается, к сожалению, крайне редко. — Какими мощностями сегодня располагает управление? — Личный состав управления составляет 260 человек, большая часть из них — это инспектора, которые осуществляют свои надзорные функции на территории относящихся к нам субъектов. Подразделение, которое обслуживает территорию Самарской области, состоит из 20 человек, но у нас имеется еще порядка 40 общественных инспекторов. Помимо этого, в периоды усиления мы перебрасываем в регион силы и средства из соседних территорий, наращивая группировку. Также мы работаем в тесном взаимодействии с полицией и Росгвардией, которые предоставляют нам свои ресурсы, которых, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы пресекать основную массу нарушений на воде. На территории Самарской области у нас имеется 8 катеров и 14 автомобилей. Но еще раз повторюсь, что мы можем увеличивать число транспортных средств за счет соседних регионов. Тем не менее, в ближайшие два года за счет средств федерального бюджета для работы на территории Самарской области мы намерены приобрести несколько лодок с моторами и беспилотный аппарат, который поможет нам с видеофиксацией нарушений. На содержание аппарата Рыбохраны Самарской области, не считая зарплаты личного состава, ежегодно тратится 2,5 млн рублей. Это расходные материалы, бензин, моторные масла, запчасти и т. д. При этом в результате действий наших инспекторов около 5 млн рублей в прошлом году было зачислено в муниципальные бюджеты сельских поселений и городов Самарской области. То есть получается, что мы в два раза оправдываем свое содержание, даже несмотря на то, что финансирование к нам приходит из федерального бюджета. Замечу, что во многих регионах мы получаем софинансирование от местных властей. Например, в Татарстане нам предоставляются в пользование лодки, моторы и автомобили. То есть даже не имея основных средств, инспектора рыбохраны могут пользоваться выделенными транспортными средствами для выполнения своей работы. В Самарской области местный бюджет пока этого не предусматривает, хотя и не исключает такой возможности. На протяжении нескольких лет нам очень сильно помогает департамент охоты и рыболовства, предоставляя технику и людей для проведения совместных рейдов. Надеюсь, что это сотрудничество продолжится, и мы будем работать более эффективно.