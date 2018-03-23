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Больше не рыбачить: спасатели предупредили об опасном льду на Оби
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Больше не рыбачить: спасатели предупредили об опасном льду на Оби 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Специалисты главного управления МЧС по Новосибирской области предупредили рыбаков об опасности выхода на лёд.
Согласно информации спасателей, сейчас высока вероятность отрыва льдин и провала людей под лёд. Последние замеры показали, что в большинстве случаев толщина льда не превышает 30 сантиметров.
«Наиболее высокий риск отрыва льдин представляет река Обь ниже по течению от города Новосибирска до деревни Чаус Колыванского района. Вероятность провала транспортных средств под лёд большая практически на всех водных объектах области. в условиях температурных перепадов структура и прочность льда ежедневно меняется. Где-то на поверхность льда выходит вода, где-то образовываются трещины и увеличивается количество промоин», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Сейчас категорически запрещён выезд на лёд автомобилей.
По информации спасателей, уже к началу апреля лёд перестанет выдерживать вес человека.
«В этом сезоне никаких происшествий на воде не было», — добавили в пресс-службе ведомства.
В начале недели новосибирцы заметили трескающийся лёд на Обском водохранилище — многие рыбаки, игнорируя опасность, выезжают на автомобилях и снегоходах вдаль от берега.
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