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«Заботиться об экологии можно круглый год». В «Самотлорнефтегазе» экспериментируют с зимней рекультивацией
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«Заботиться об экологии можно круглый год». В «Самотлорнефтегазе» экспериментируют с зимней рекультивацией 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Раньше восстановление нарушенных земель проводилось только летом, весной и ранней осенью. Работа была отлажена, но головной болью нефтяников оставались труднодоступные участки Самотлора — болота и топи, затягивающие даже самую современную технику. Потому в 2013 году экологи пошли на эксперимент: технический этап рекультивационных мероприятий проводить зимой. Тогда в эту идею мало кто верил. А зря.
Сегодня эксперимент полностью оправдал себя. Круглогодичный режим работы позволил значительно увеличить объемы подготовки участков к сдаче.
«За четыре зимние рекультивационные кампании Обществом было подготовлено 500 га», — рассказал Олег Чибриков — начальник управления по охране окружающей среды АО «Самотлорнефтегаз».
На одном из участков, расположенных в районе куста 1638, сейчас как раз идет тот этап работы, который раньше сделать было невозможно, рассказывает Денис Юманов, начальник производственно-технологической службы Цеха восстановления экологии.
«Тут болото. Из-за этого летом убрать отсюда погибшую растительность довольно сложно. Поэтому эту работу мы стараемся выполнить именно зимой. Сейчас уже началась подготовка к так называемому биологическому этапу. Завозим торф. Уже осенью планируем данный участок сдавать госкомиссии».
Сегодня здесь работают десять человек. Основную работу делает техника, но без ручного труда все-таки не обойтись.
«Техники хватает. У нас работают амфибии, экскаваторы, болотоходы, но без людей никак. Мы же должны убрать каждый кусочек загрязненной земли, а огромными ковшами это сделать нереально. Несмотря на всю современную технику, без ручного труда тут не обойтись», — говорит мастер цеха восстановления экологии Артем Засов.
Еще один эксперимент, к которому решили прибегнуть нефтяники — зимний посев. Метод знаком многим дачникам, но для рекультивации его стали применять только в 2017 году. Его суть в том, что в начале апреля экологи приступают к удобрению почвы и сеют траву. Хоть это и эксперимент, но специалисты уже называют его успешным.
Благодаря нововведениям, применяемым АО «Самотлорнефтегаз», а также растущим инвестиция в экологические проекты, закупкам современной техники, нефтяники уверены, что взятые обязательства (ликвидировать историческое наследие к 2020 году) будут выполнены.
Справка «ФедералПресс»:
В 2017 году, который прошел в РФ под знаком экологии, АО «Самотлорнефтегаз» взяло на себя повышенное обязательство в части рекультивации исторически нефтезагрязненных земель. В работу было взято 1700 участков общей площадью 350 га, что на 31% выше плана.
С учетом того, что Общество ведет круглогодичную рекультивацию, в течение 2017 года проведены работы на 1731 участке общей площадью 372 га, из них освидетельствовано и сдано государственным органам с положительным результатов 1346 участков общей площадью 239,7 га.
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