Эксперты разрабатывают стратегию развития арктической зоны Якутии до 2030 года

ЯКУТСК , 23 марта. / ТАСС /. Стратегию развития арктической зоны Якутии до 2030 года для 13 северных и арктических районов региона разработают до конца года. Проект предусматривает создание опорных точек роста в арктической зоне Якутии и комплексное развитие инфраструктуры, сообщила ТАСС в пятницу руководитель Центра стратегических исследований Якутии, кандидат экономических наук Валентина Кондратьева.

"По поручению главы Якутии Егора Борисова разрабатывается стратегия развития арктической зоны региона до 2030 года. В 2017 году нами проведен комплекс предварительных исследований по анализу текущего состояния социально-экономического развития, выполнен SWOT-анализ. Кроме того, распоряжением правительства региона создана рабочая группа для подготовки окончательного варианта стратегии и плана мероприятий по ее реализации. Думаю, эта работа будет завершена до конца года", — отметила эксперт.

Она напомнила, что в настоящее время реализуется комплексная программа развития 13 арктических и северных районов Якутии, ее приняли в 2014 году. «За 2014-2016 годы на ее реализацию направлено 17,8 млрд рублей, проведены мероприятия по поддержке традиционных отраслей Севера, развитию инфраструктуры жизнеобеспечения, повышению качества жизни населения. Несмотря на реализацию указанных мероприятий, продолжается снижение численности населения и миграционный отток, растет доля ветхого и аварийного жилья, наблюдается сокращение поголовья оленей, уменьшение показателей сельского хозяйства и традиционных отраслей Севера», — отметила Кондратьева.

По словам собеседницы агентства, в стратегии предусматривается новый подход к «пространственному развитию» арктической зоны Якутии. «У нас на территории арктической зоны расположены 119 населенных пунктов. 19 из них не имеют постоянного населения, 15 из них — численностью менее 100 человек. Сложно говорить об обеспечении комфортных условий на всей территории Арктики. Необходимо выделить опорные точки роста, причем не только связанные с развитием минерально-сырьевой базы», — рассказала она.

Новая стратегия промышленного освоения

Эксперт отметила, что стратегия рассматривается комплексно, в составе всех 13 арктических и северных районов, являющихся единым объектом управления (в арктическую зону РФ включены только 5 районов республики). В новой стратегии важное значение отвели роли науки, использованию научного и инновационно-технического потенциала. «Без новых технологий, инноваций, цифровизации социально-экономическое развитие на Севере невозможно. При этом промышленное освоение будет проходить фрагментарно», — полагает она.

В частности, проект стратегии значительно расширяет ключевые системообразующие проекты создаваемой в рамках госпрограммы РФ по развитию Арктики Северо-Якутской опорной зоны. К реконструкции портовой инфраструктуры морского порта «Тикси», освоению минерально-сырьевого промышленного кластера «Усть-Яна», Верхне-Мунского рудного поля. «Дополнительно формируется перечень проектов по комплексному развитию транспортной и энергетической инфраструктуры. Кроме того, мы включили проекты по повышению мобильности населения, строительству социальных объектов, развитию местного производства, в том числе традиционных отраслей Севера», — дополнила эксперт.

Климат вносит коррективы

По мнению директора Центра стратегических исследований региона, поиск баланса между освоением ресурсов Арктики и сохранением уникальных особенностей этой единственной в мире экосистемы в условиях серьезных климатических изменений становится серьезным вызовом для республики. «Арктическая зона республики как объект стратегирования является очень специфической территорией. Наша территория требует особого подхода к планированию и развитию, нестандартных управленческих решений». В частности, проект новой стратегии учитывает глобальные климатические изменения.

По словам Кондратьевой, учли разработки якутских мерзлотоведов, которые разработали мерзлотно-ландшафтную карту региона. «Так, 29 населенных пунктов находятся на таких участках криогенных ландшафтов, которые имеют в своей структуре высокое содержание льда и сильно чувствительны к изменениям климата. Планы развития этих населенных пунктов должны учитывать этот фактор, необходимы дополнительные инженерно-геологические изыскания», — резюмировала эксперт.