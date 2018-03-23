Ещё
Регионы повысят производительность труда в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Регионы повысят производительность труда в России 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Производительность труда в России к 2025 году повысится с $25,4 ВВП за час работы до $31,3. Это произойдет благодаря федеральной программе и проекту Минэкономразвития для регионов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на федерального чиновника.
Региональные предприятия получат льготное финансирование, однако должны будут повышать квалификацию своих сотрудников и внедрять модель «бережливого производства». Она предполагает оптимизацию логистических процессов до состояния «без потерь».
По данным издания, прирост производительности труда на таких предприятиях после первого года должен составить не менее 5%. Уже через два года этот показатель увеличится до 15%, а еще через пять лет — до 30%.
ТВ Центр: последние новости
МВД не планирует вводить автопродление водительских прав Полмиллиона противников реформ вышли на улицы Франции В Белгородской области во время занятий по метанию гранат погиб офицер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1603
Еще одна страна вышлет российских дипломатов142
Британия испугалась мести России111
Успенскую сняли с рейса за дебош171
Жириновского обвинили в домогательствах295
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение