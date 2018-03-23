Регионы повысят производительность труда в России

Производительность труда в России к 2025 году повысится с $25,4 ВВП за час работы до $31,3. Это произойдет благодаря федеральной программе и проекту Минэкономразвития для регионов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на федерального чиновника.

Региональные предприятия получат льготное финансирование, однако должны будут повышать квалификацию своих сотрудников и внедрять модель «бережливого производства». Она предполагает оптимизацию логистических процессов до состояния «без потерь».

По данным издания, прирост производительности труда на таких предприятиях после первого года должен составить не менее 5%. Уже через два года этот показатель увеличится до 15%, а еще через пять лет — до 30%.