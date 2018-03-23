С начала года в Приморье вывели из «тени» более трех тысяч работников

Такую информацию предоставила директор департамента труда и социального развития Приморского края Лилия Лаврентьева участникам межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений. В обсуждении актуального вопроса приняли участие руководители краевых департаментов, представители надзорных органов и федеральных ведомств, профсоюзы.

По словам Лилии Лаврентьевой, в 2017 году контрольный показатель выявления неформальных трудовых отношений в Приморском крае превысил 100%.

«За неполных три месяца 2018 года нам удалось выполнить показатель на 19,4%. В прошлом году на эту дату он составил 5,9%», — проинформировала глава ведомства.

Лилия Лаврентьева подчеркнула: существенная динамика в этом сегменте появилась именно в прошлом году.

«Выявлено 48,3 тысячи случаев неформальной занятости. В отношении почти 48 тысяч работников удалось добиться оформления трудовых отношений. Чуть более четырех тысяч предпринимателей и фермерских хозяйств вывели из «тени». И все это благодаря сотрудничеству наших организаций и ведомств», — отметила она.

Отметим, что за первые месяцы 2018 года количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств составило 1250 единиц.

Хорошие результаты работы по снижению неформальной занятости достигнуты городах Спасск-Дальний и Арсеньев. Среди районов хорошие показатели в Тернейском, Хорольском, Хасанском, Анучинском, Чугуевском, Октябрьском районах.

«Высокие показатели легализации трудовых отношений в этих муниципалитетах показывают заинтересованность местного руководства в защите работающих граждан от тех неприятностей, которые таит в себе зарплата в конверте. Не стоит забывать, что организации, работающие «по-белому» — это еще и наполнение местных бюджетов за счет налогов. Это также должно мотивировать к активности в этом вопросе», — убеждена Лилия Лаврентьева.

По ее словам, необходимо пересмотреть подход к проблеме «серой» занятости и организовать взаимодействие муниципалитетов и контролирующих органов в городе Партизанск , а также Партизанском, Шкотовском и Пограничном районах.

Хорошим средством в борьбе с неформальной занятостью специалисты по-прежнему называют информированность граждан в этом вопросе. В апреле в Приморье пройдет традиционный месячник легализации трудовых отношений. Это бесплатные консультации по трудовым вопросам, анонимное анкетирование, которое позволяет прояснить общую картину с «серой» занятостью на территориях для принятия оперативных мер, «горячая линия», куда можно сообщить о случаях нарушений законодательства со стороны работодателя и многое другое.

Вице-губернатор края Павел Серебряков считает такую работу с населением достаточно эффективной.

«Общая задача власти, контролирующих организаций, общественности — информировать людей о рисках «серого» трудоустройства. Неофициальные трудовые отношения — это отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем. Информация, полученная в ходе профилактических мероприятий, что называется, «из первых рук», — хороший сигнал к действию для контролирующих органов», — подчеркивает он.