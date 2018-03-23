МПНО могут передать отдельные функции по охране здоровья россиян

Правительство России утвердило критерии соответствия медицинских профессиональных некоммерческих организаций для выполнения отдельных функций в сфере охраны здоровья. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Устанавливаются критерии, при соответствии которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям и их ассоциациям могут быть переданы отдельные функции в сфере охраны здоровья граждан, в том числе участие в деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования, разработка программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в документе.

Для этого такие организации должны объединять в своём составе более 50% МПНО, основанных на личном членстве врачей и объединяющих не менее 25% от общей численности врачей на территории региона, а также осуществлять не менее трёх лет деятельность по реализации и защите прав медицинских и фармацевтических работников, развитию медицинской и фармацевтической деятельности, содействию научным исследованиям, решению других вопросов, связанных с профессиональной деятельностью медицинских и фармацевтических работников.