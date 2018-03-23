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Д. Медведев утвердил критерии для медицинских профессиональных некоммерческих организаций
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Д. Медведев утвердил критерии для медицинских профессиональных некоммерческих организаций 

Агентство «Москва» 1 час назад
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому утверждаются критерии соответствия медицинских профессиональных некоммерческих организаций (МПНО) для выполнения отдельных функций в сфере охраны здоровья. Документ размещен на официальном сайте правительства страны.
«Устанавливаются критерии, при соответствии которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям и их ассоциациям могут быть переданы отдельные функции в сфере охраны здоровья граждан, в том числе участие в деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования, разработка программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в документе.
Согласно постановлению, МПНО должны соответствовать следующим критериям: объединять в своем составе более 50% МПНО, основанных на личном членстве врачей и объединяющих не менее 25% от общей численности врачей на территории субъекта РФ; осуществлять не менее трех лет деятельность по реализации и защите прав медицинских и фармацевтических работников, развитию медицинской и фармацевтической деятельности, содействию научным исследованиям, решению других вопросов, связанных с профессиональной деятельностью медицинских и фармацевтических работников.
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