Д. Медведев утвердил критерии для медицинских профессиональных некоммерческих организаций

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому утверждаются критерии соответствия медицинских профессиональных некоммерческих организаций (МПНО) для выполнения отдельных функций в сфере охраны здоровья. Документ размещен на официальном сайте правительства страны.

«Устанавливаются критерии, при соответствии которым медицинским профессиональным некоммерческим организациям и их ассоциациям могут быть переданы отдельные функции в сфере охраны здоровья граждан, в том числе участие в деятельности уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, фондов обязательного медицинского страхования, разработка программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи», — говорится в документе.