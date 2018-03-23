В Тюмени рассмотрят вопрос о признании подлежащими сносу домов на Камчатской 

Сейчас специалисты ведут подготовку к обследованию технического состояния домов, по результатам которого и будет вынесено решение.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в собрании с инициативной группой также приняли участие руководители департамента земельных отношений и градостроительства и управы Ленинского округа.
Представители управы отметили, что держат на контроле вопрос вывоза снега и откачки талых вод, которые весной подтапливают дороги. Приемка работ будет проводиться под контролем старших по дому.
Представители управляющей компании «УютСервисБыт» доложили, что проведены работы по осушению подвального помещения дома № 107. По остальным многоквартирникам график осушения подвалов составляется.
Заместитель главы Павел Перевалов заверил жителей, что все вопросы, прозвучавшие на собрании, внесены в протокол и будут рассмотрены в рабочем порядке.
Как ранее писал «ФедералПресс», на встрече с главой администрации Тюмени Александром Моором жители домов на улице Камчатской пожаловались на неопределенный статус многоквартирных домов, текущее обслуживание, содержание придомовой территории, выразили беспокойство в связи с работой управляющих компаний и корректностью начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Фото Евгения Поторочина