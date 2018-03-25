Следователи разберут обстоятельства смерти пациентов интерната в Биробиджане 

В Биробиджане следователи расследуют смерть нескольких пациентов психоневрологического интерната.
Об этом сообщает региональный сайт СК РФ. Таким образом правоохранители отреагировали на сообщения местных СМИ, в которых говорилось о нескольких умерших пациентах интерната: «Следователем следственного отдела по городу Биробиджану следственного управления СК России по ЕАО незамедлительно начата процессуальная проверка по данному факту. Установлено, что в период с 15 по 21 марта в указанном медицинском учреждении скончалось четверо пациентов с диагнозом — пневмония. Однако конкретные причины, по которым наступила смерть, будут установлены по результатам судебных медицинских экспертиз».
Правоохранительные органы заявили, что проверят качество работы врачей: «Следователем изъята вся необходимая медицинская документация, назначены судебные экспертизы, опрошены представители Биробиджанского психоневрологического интерната и Роспотребнадзора Еврейской автономной области. Процессуальная проверка продолжается, по ее результатам будет дана принципиальная оценка действиям медицинских работников».