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Следователи разберут обстоятельства смерти пациентов интерната в Биробиджане
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Следователи разберут обстоятельства смерти пациентов интерната в Биробиджане 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Биробиджане следователи расследуют смерть нескольких пациентов психоневрологического интерната.
Об этом сообщает региональный сайт СК РФ. Таким образом правоохранители отреагировали на сообщения местных СМИ, в которых говорилось о нескольких умерших пациентах интерната: «Следователем следственного отдела по городу Биробиджану следственного управления СК России по ЕАО незамедлительно начата процессуальная проверка по данному факту. Установлено, что в период с 15 по 21 марта в указанном медицинском учреждении скончалось четверо пациентов с диагнозом — пневмония. Однако конкретные причины, по которым наступила смерть, будут установлены по результатам судебных медицинских экспертиз».
Правоохранительные органы заявили, что проверят качество работы врачей: «Следователем изъята вся необходимая медицинская документация, назначены судебные экспертизы, опрошены представители Биробиджанского психоневрологического интерната и Роспотребнадзора Еврейской автономной области. Процессуальная проверка продолжается, по ее результатам будет дана принципиальная оценка действиям медицинских работников».
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