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Налоговики приглашают кубанцев на бесплатные консультации
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Налоговики приглашают кубанцев на бесплатные консультации 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
В пятницу и в субботу у жителей края есть возможность получить разъяснения по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ и другим вопросам.
Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.
23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00  24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00  23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00  24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
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