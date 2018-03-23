Налоговики приглашают кубанцев на бесплатные консультации

В пятницу и в субботу у жителей края есть возможность получить разъяснения по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ и другим вопросам.

Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц.

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00 24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00 23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00 24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00