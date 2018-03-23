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Минстрой РФ: Идея обязать производителей оснащать газовые плиты системами контроля не нашла поддержки
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Минстрой РФ: Идея обязать производителей оснащать газовые плиты системами контроля не нашла поддержки 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Предложение министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обязать производителей выпускать газовые плиты со встроенными системами контроля пока не нашло поддержки ввиду отсутствия анализа проблемы в других странах СНГ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Минстроя России.
«Предложение Минстроя России об установке газоанализаторов (в жилых домах — прим. Агентства «Москва») пока не было поддержано ввиду высокой стоимости их установки. Кроме того, мы предлагали внести изменения в технический регламент газового оборудования, чтобы обязать производителей делать новые газовые плиты с уже встроенными системами контроля. Но из-за отсутствия статистики и анализа проблемы на территориях других стран СНГ, данное предложение пока также не было поддержано», — сказали в пресс-службе.
Ранее глава Минстроя России Михаил Мень сообщил, что ведомство прорабатывает возможность установки газоанализаторов в жилых домах.
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