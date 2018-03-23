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В Орле в многоэтажке на Приборостроительной обвалился балкон
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В Орле в многоэтажке на Приборостроительной обвалился балкон 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Под тяжестью наледи в доме № 28 на улице Приборостроительной областного центра рухнула крыша балкона. Об этом хозяйка квартиры сообщила в паблике «Орловчане вконтакте».
Жительница Орла выложила фотографии на которых видны повреждённые балконные рамы, пол завален ледяными глыбами и снегом.
— Неоднократно звонили в жэу с просьбой очистить наледи-результат-натянутая ленточка!типа, осторожно, народ!и все…..а если бы я вышла на балкон в это время-я бы вряд ли уже здесь что-то писала! — рассказала девушка (орфография и пунктуация автора сохранены).
Пользователи прокомментировали произошедшее. Кто-то посетовал на то, что хозяева квартиры должны были сами позаботиться о себе, другие порекомендовали обратиться в прокуратуру.
Напомним, тема снега и надели постоянно обсуждается на рабочих совещаниях в администрации Орла. Сити-менеджер Александр Муромский неоднократно отмечал недоработки управляющих компаний во дворах многоквартирных домов, которые не решают проблемы с наледью и сосульками, появившимися из-за перепадов температуры.
За несвоевременное удаление сосулек АТК с 5 по 7 марта выдало 57 предписаний, 25 из них были выданы хозяйствующим субъектам.
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