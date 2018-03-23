Как социально-благотворительные проекты влияют на вовлеченность и лояльность персонала

Социальная вовлеченность бизнеса в проблемы общества становится уже не просто трендом, и не просто дополнительной опцией по желанию собственников, а необходимостью. Все больше компаний начинают реализовывать социально-благотворительные проекты своими силами, а также взаимодействовать с сектором НКО (некоммерческие организации, к которым относятся, в частности, все благотворительные фонды). Рабочей моделью их сотрудничества является стратегия win-win, когда в ходе ее реализации свои выгоды получают обе стороны.

Что дает коммерческим организациям сотрудничество с НКО? Это целый ряд выгод:

В этой статье поговорим про первые три из перечисленных показателей. То есть про то, на что может и должен влиять директор по персоналу. И расскажу на нашем примере рекламной группы компаний RCG.

У нас в компании не прижилось название «миссия», мы остановились на термине «манифест». Наш манифест звучит так:

Мы здесь, чтобы достойно и честно зарабатывать. Это наш Бизнес.

Мы здесь, чтобы гордиться результатом своего труда. Это наше Кредо.

Мы здесь, чтобы работать с крупнейшими клиентами. Это наша Стратегия.

Мы здесь, чтобы создавать тренды, развивать индустрию. Это наша Профессия.

Мы здесь, чтобы помогать тем, кому можем помочь. Это наша Ответственность.

«Мы здесь, чтобы помогать тем, кому можем помочь. Это наша ответственность» — это в том числе и про социально-благотворительные проекты, которые на данный момент являются частью нашей корпоративной культуры (деятельность направлена на внутреннюю аудиторию — сотрудников компании) и одним из направлений бизнеса (разработка социально-благотворительных проектов для клиентов/заказчиков).

В рамках одного из направлений развития корпоративной культуры два года назад мы выбрали направление благотворительности и социальных проектов. Это было логичным продолжением многолетней традиции поездок в детский дом, но только на новом, более качественном и зрелом уровне.

Когда мы начинали развивать это направление, то столкнулись с целым рядом сложностей. Если вкратце резюмировать их, то вот что это было:

За два года мы реализовали целый ряд акций и проектов, наработав опыт и получив возможность исследовать, как развивался и продолжает развиваться интерес наших сотрудников к такого рода проектам. Из таблицы видно что мы пробовали и продолжаем пробовать разные направления, во-первых, потому что интересы у наших сотрудников разные, во-вторых, из желания вовлечь как можно больше пероснала в это направление.

Таблица 1.

Направление

Что делали

Стратегии

Разработка стратегии развития фонда. Реализовано для трех фондов (два благотворительных фонда и один общественный).

Собственные социальные проекты

Социальный проект «Крутая штука». За два года продажи выросли на 296%.

Благотворительность + экология

Проект «Ева» («Добрые крышечки»)

Компания включилась в проект в 2017 году. За этот период силами сотрудников и клиентов собрано 17 кг пластиковых крышек для помощи БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» в покупке инвалидных колясок

Экология

Сбор макулатуры, пластика и оргстекла на утилизацию в целях защиты экологии

Сбор вещей, подарков

Московской области Сбор вещей для благотворительной распродажи в пользу подопечных фонда «Жизнь как чудо», «Старость в радость», «Со-единение», для дома престарелых в городе Реутов

Люди с ограниченными возможностями

Подключение к производству керамических символов года «Крутая Штука-2018» сообщества слепоглухих «Круг» (обеспечение их производства дополнительными заказами)

Креатив

На базе рекламного агентства, входящего в структуру нашей компании, был проведен воркшоп. В процессе принимал активное участие всемирно известный креативный директор, обладатель 70 наград «Каннский лев» в области рекламы. В оаботе также участвовали благотворительные фонды «Старость в радость», «Отцовство», «Не просто собаки». Разработаны креативные идеи для фондов. Разработан дизайн детских носков для текстильной фабрики, переводящей прибыль от продажи данных изделий в благотворительный фонд «Арифметика добра».

Ярмарки

Участие сотрудников компании в благотворительных ярмарках

Дети-сироты

Что нам это дало с точки зрения управления персоналом если говорить на языке HR-показателей? Мы проводим ежегодные опросы о вовлеченности, лояльности и удовлетворенности сотрудников. Поделюсь результатами последнего, который мы проводили по итогам 2017 года.

В рамках этого опроса сотрудники отвечают на анкету из 40 вопросов, разбитых на 13 блоков (климат в коллективе, отношения с непосредственным руководителем, оценка высшего руководства, управление эффективностью, бизнес-процессы, HR-бренд и т.д.). Респондентам предлагается оценить каждый пункт по 10-бальной шкале, где 10 — «полностью согласен и ставлю высший балл», а 1 — «совершенно не согласен и ставлю самый низший балл».

Ответ на высказывание «Для меня важно и ценно что в моей компании развивается направление социальных и благотворительных проектов» набрало 7,93 балла из 10 возможных. Это очень высокий балл.

Общий показатель вовлеченности тоже изменился и очень интересно было проанализировать как он изменился именно за счет внедрения социально-благотворительных проектов в корпоративную культуру, см.таблица 2 Таблица 2 за 2016

за 2017

Общий результат по компании в целом по всем блокам, включая блок про социальную ответственность (среднеарифметическое)

Без блока про социальную ответственность бизнеса

Как видно из таблицы — внедрение в корпоративную культуру направления социально-благотворительных проектов дало нам дополнительных 0,28 балла. А уже как общая вовлеченность сотрудников влияет на бизнес-результаты компании давно известно.

Что больше всего интересует наших сотрудников из области социально-благотворительных проектов? Наше исследование показало что лидирует помощь животным.

Больше всего я хотел бы помогать:

Животным

Именно детям

Людям

Именно пожилым

Именно взрослым

Этому направлению мы почти не уделяли внимание предыдущие два года, и значит нам есть куда двигаться, продолжая развивать уже текущие.

В целом результаты за два года укрепили нас в желании следовать выбранному направлению, а больше всего нас убеждают в этом слова сотрудников: «У меня появился дополнительный смысл в моей работе… Я могу не только достигать своих целей и целей компании, но также у меня есть возможность делать мир чуть лучше, помогать тем, кому я могу помочь и делать это таким способом как мне это удобно».

Внедряя благотворительность в жизнь организации, можно и нужно делать это ненавязчиво, не давя на жалость и не выжимая слезы, а делая это интересными и увлекательными событиями в жизни компании.

Полухина Элина,

Директор по персоналу рекламной группы компаний RCG Фото Pixabay