Ямалец строит гидроплан, чтобы улететь на нем в отпуск

Свой первый самолет салехардец Сергей Куманёв начал собирать еще в 13 лет, по журнальным чертежам. Сколотил с друзьями каркас из деревянных реек и уже подумывал об обшивке, когда смекнул — чтобы завершить проект не хватает элементарных знаний. Так в нем проснулся интерес к физике, математике, геометрии, географии.

После школы, наш герой подал документы в Харьковский авиационный институт. Хотел учиться на летчика, но медкомиссия его безжалостно забраковала: «По глазам не пройдешь».

— Эх, не оказалось тогда рядом умного человека, который подсказал бы, что летать можно и в качестве штурмана или бортмеханика. Но нет худа без добра. Я по-прежнему бредил небом и, в конечном итоге, поступил на отделение авиастроения, — вспоминает собеседник.

Вскоре начинающего специалиста пригласили в студенческое конструкторское бюро, там как раз проектировали учебно-тренировочный легкий самолет ХАИ-34. Но тут распался Советский Союз. На романтические планы лег жирный крест недобрых перемен.

Украина решила отделиться, поэтому сразу после третьего курса я вернулся домой. Доучивался уже в Ухте , получил диплом сугубо земной профессии: инженера-механика. Тогда казалось, что путь в небо закрылся навсегда, — рассказывает Сергей.

Шли годы, совершенствовалась техника воздухоплавания, в начале 2000-х Куманёв купил мотопараплан. Купол с маломощным движком оказался самым доступным и безопасным воздушным средством. Конечно, при правильной эксплуатации.

— На нем я впервые поднялся в небо лет пятнадцать назад. С тех пор регулярно облетаю городские окрестности. Да он не один такой: местные парапланеристы неизменные участники городского Дня оленевода. Вот и сегодня, 24 марта (если погода не подведет) они пролетят с развевающимися триколорами над праздничной поляной на берегу Полябты, — говорит салехардец.

С января 2018 года в Салехарде на базе окружной федерации малой авиации открылись учебные курсы по подготовке летчиков-любителей. Программа состоит из двух блоков: теоретической и практической части. Её преподают специалисты омского авиационного учебного центра. Курсантам предстоит налетать по 28 часов. Затем еще одно испытание — тестирование в учебно-тренировочном центре Тюмени или Новосибирска . В случае успешной сдачи специалисты поставят курсанту оценку и выдадут свидетельство на право эксплуатации сверхлегких воздушных судов. К ним относятся аппараты массой не более 495 килограммов.

— В группе нас шесть человек, все салехардские. Девушек нет — разбежались, когда узнали, что теория будет идти в вечернее время. Да и дорого это, цена курса — несколько сот тысяч рублей, — говорит Сергей Куманёв. — Ради учебы мне приходится на всём экономить.

В прошлом году он вернулся к детской мечте — решил-таки обзавестись личным самолетом. Долго перебирал чертежи, сравнивал характеристики различных моделей и остановил выбор на двухместной гидролодке «Бекас».

В белгородской фирме уже сделали фюзеляж судна, осталось доставить его в Салехард, установить движок, приборы. Заказывать доставку оказалось слишком дорого, и наш собеседник порывался перегнать авиетку самостоятельно. Друзья дали ценный совет: лучше привести её на обычном автомобильном прицепе. Корпус идеально впишется по габаритам, а крылья у «Бекаса» разборные.

Сейчас наш герой «колдует» дома над винтомоторной группой судна. Благо, сейчас в Интернете можно заказать любые детали.

— Полетная дальность «Бекаса» 700 километров. Буду на нем в отпуск к морю летать, — смеется Сергей.