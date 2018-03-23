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Свалка в Кировском районе Волгограда стала коммуналкой для животных
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Свалка в Кировском районе Волгограда стала коммуналкой для животных 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Во дворе Кировского района рядом с мусоркой появилась стихийная коммунальная квартира, в которой мирно живут уличные собаки.
— Эта мусорка — пожалуй, самая древняя достопримечательность нашего двора, — рассказывает волгоградка Виктория Фоменко. — Но до какого-то момента она была очень опрятной: мусор не вываливался из баков и регулярно вывозился.
Ситуация изменилась после банкротства управляющей компании «Наш дом Кировский».
— От происходящего плохо далеко не всем, — делится впечатлениями Виктория Фоменко. — Вот три прекрасные и безобидные собаки, которые поселились на выброшенном диване, приезда коммунальщиков не ждут. А вот мы встрече с ними обрадовались бы куда больше.
V1.ru пытается получить комментарий в администрации Кировского района.
О мусорках в своих дворах волгоградцы жалуются с завидным постоянством. На прошлой неделе разбросанные по дороге отходы показали и жители Волжского. Выброшенные на дорогу бутылки, грязные пакеты и выползший из бака мусор — с таким незавидным пейзажем волжане с улицы Горького живут уже две недели.
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