Свалка в Кировском районе Волгограда стала коммуналкой для животных

Во дворе Кировского района рядом с мусоркой появилась стихийная коммунальная квартира, в которой мирно живут уличные собаки.

— Эта мусорка — пожалуй, самая древняя достопримечательность нашего двора, — рассказывает волгоградка Виктория Фоменко. — Но до какого-то момента она была очень опрятной: мусор не вываливался из баков и регулярно вывозился.

Ситуация изменилась после банкротства управляющей компании «Наш дом Кировский».

— От происходящего плохо далеко не всем, — делится впечатлениями Виктория Фоменко. — Вот три прекрасные и безобидные собаки, которые поселились на выброшенном диване, приезда коммунальщиков не ждут. А вот мы встрече с ними обрадовались бы куда больше.

V1.ru пытается получить комментарий в администрации Кировского района.

О мусорках в своих дворах волгоградцы жалуются с завидным постоянством. На прошлой неделе разбросанные по дороге отходы показали и жители Волжского. Выброшенные на дорогу бутылки, грязные пакеты и выползший из бака мусор — с таким незавидным пейзажем волжане с улицы Горького живут уже две недели.