Ещё
Должник из Уфы прятался от судебных приставов за душевой занавеской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Должник из Уфы прятался от судебных приставов за душевой занавеской 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Житель Уфы, задолжавший 130 тысяч рублей, прятался от судебных приставов в ванной комнате. Об этом сообщает пресс-служба УФССП Башкирии.
Мужчина долгое время уклонялся от общения со своим ребенком, с бывшей супругой, и с судебными приставами. В результате накопился крупный долг.
Суд вынес постановление о принудительном приводе неплательщика в отдел приставов. Но когда за должником пришли, дверь открыла его мать. Женщина сказала, что сын с ней не живёт, и она его давно не видела. Приставы не поверили, решили осмотреть квартиру и нашли должника в ванной комнате — должник прятался за душевой занавеской и ждал когда уйдут непрошенные гости.
Исполнители доставили мужчину в отдел для дачи объяснения.
«Если гражданин не одумается, следующей ступенью его биографии станет уголовное наказание по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей», — рассказали в пресс-службе УФССП республики.
АиФ-Уфа: последние новости
В Уфе дело 71-летней акушерки, допустившей смерть плода, направили в суд Нугушское водохранилище может обмелеть из-за малоснежной зимы в Башкирии Рустэм Хамитов потребовал от мэров прекратить пиар на теме дольщиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США1615
Еще одна страна вышлет российских дипломатов142
Британия испугалась мести России112
Успенскую сняли с рейса за дебош173
Жириновского обвинили в домогательствах296
Видео
00:58
Раскрыта главная цель Путина на новый срок
Политика
03:43
Успенскую сняли с рейса за дебош
Шоу-бизнес Другое
01:21
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Политика Общество
01:23
Савченко рассказала про переворот: запись со скрытой камеры
Политика Украина
01:11
Аномальная толпа китайцев вывалилась из загоревшегося автобуса
Происшествия
01:22
Губерниев посмеялся над затравленным Слуцким
Общество Конфликты
01:30
Цымбалюк-Романовская осталась без жилья
Шоу-бизнес
01:55
В России признали бессилие перед США
Армия Войска
00:34
4-летняя дочь Пугачёвой стала невестой
Шоу-бизнес
01:23
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение