Доклад о работе правительства /4/

Динамично продолжалась замена старых драйверов развития на новые. Всесторонне развивалась программа «Интернет плюс», на основе инклюзивного и взвешенного подхода осуществлялся контроль, широкое распространение получили технологии больших данных, облачных вычислений и Интернета вещей. Бурно развивались новые производства, произошли серьезные изменения в традиционных отраслях. Наряду с претворением в жизнь программы «Сделано в Китае — 2025» интенсивно реализовывались важнейшие программы по укреплению индустриальной базы, развитию интеллектуального и зеленого производства и другие. Динамично росла передовая обрабатывающая промышленность. Были опубликованы установки и меры, направленные на реформирование и развитие сферы современного сервиса, неожиданно обозначился стремительный рост новых отраслей и новых моделей сервиса, что активизировало интеграцию и модернизацию всех отраслей. Углублялось структурное реформирование предложения в аграрном секторе, появились многочисленные хозяйствующие субъекты нового типа. В растениеводстве удельный вес умеренно масштабного хозяйствования увеличился с 30% до более чем 40%. Были предприняты меры, нацеленные на увеличение доходов средне— и низкооплачиваемых категорий населения. Модернизировалось традиционное потребление, бурно развивались новые виды потребления. Среднегодовой прирост общего объема розничных продаж через Интернет составил более 30%, а среднегодовой прирост общего объема розничных продаж потребительских товаров — 11,3%. Оптимизировалась структура инвестиций, поощрялись частные инвестиции, проявилась роль правительственных инвестиций как рычагов развития, потянув за собой больший объем инвестиций в определенные сферы, способствующие укреплению фундамента экономики, наращиванию потенциала развития и улучшению благосостояния населения. Протяженность эксплуатируемых скоростных железных дорог увеличилась с более чем 9 тыс. км до 25 тыс. км, составив две трети общей протяженности скоростных железных дорог в мире. Протяженность высокоскоростных автотрасс увеличилась с 96 тыс. км до 136 тыс. км. Построены или реконструированы сельские автодороги общей протяженностью 1,27 млн км, введены в строй 46 новых аэропортов гражданской авиации, запущено строительство 122 важнейших гидротехнических сооружений. Завершена новая очередь проекта по реконструкции сельских электросетей, построена крупнейшая в мире мобильная широкополосная сеть. В течение истекшего пятилетия стремительными темпами росли и крепли новые драйверы развития. Экономический рост стал происходить в основном не за счет капиталовложений и экспорта, а за счет комплексных факторов — потребления, инвестиций и экспорта. Не преимущественно за счет вторичного сектора экономики, а за счет совместной деятельности первичного, вторичного и третичного секторов экономики. Это и есть те крупные структурные трансформации, которые планировались нами в течение многих лет, но ранее осуществлены не были.

Для проведения структурных реформ в сфере предложения необходимо снимать препятствия, мешающие рыночному размещению факторов производства, снижать институциональные транзакционные издержки. Наше внимание было заострено на существовавших длительное время проблемах, связанных с уклоном в сторону административных формальностей и лицензирования в ущерб последующему контролю и управлению, а также со слабым вниманием к предоставлению государственных услуг. Мы последовательно продолжали реформы по упрощению администрирования и делегированию полномочий нижестоящим инстанциям при последующем осуществлении необходимого контроля, а также по оптимизации предоставления госуслуг. Ускорилось трансформирование правительственных функций, уменьшилось микроуправление и прямое вмешательство, и одновременно усилились макрорегулирование и макроконтроль, интенсифицировался рыночный контроль, улучшились общественные услуги. За истекшие пять лет количество позиций, требующих утверждения ведомствами Госсовета, сократилось на 44%, окончательно отменено непредусмотренное законом лицензирование. В отношении предприятий количество инвестиционных проектов, подлежащих утверждению со стороны правительственных органов центрального уровня, уменьшилось на 90%. Количество посреднических услуг в сфере административного утверждения и лицензирования сократилось на 74%, значительно уменьшилось количество требуемых лицензий и сертификатов для подтверждения профессиональной квалификации. Количество наименований товаров и услуг, цены на которые устанавливаются центральным правительством, сократилось на 80%, а количество наименований товаров и услуг, цены на которые устанавливаются местными правительствами, — более чем на 50%. Благодаря всестороннему реформированию порядка торгово-промышленной регистрации, регистрации уставного капитала и других формальностей в сфере коммерческой деятельности, время регистрации предприятий сократилось более чем на треть. Обновилась и укрепилась система текущего и последующего контроля. Внедрялась практика выборочной проверки, обеспечивающая произвольность выборки проверяемых объектов и контролеров, а также своевременность оглашения результатов проверки, что позволило повысить эффективность и справедливость контроля и управления. Распространялась практика «Интернет плюс государственные услуги», были введены в действие меры, направленные на предоставление универсальных услуг «через одно окно» и т.д. Последовательно улучшалась среда ведения бизнеса, заметно усилилась жизнеспособность рынка, значительно облегчились административные формальности для населения. /следует/