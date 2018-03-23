Завтра вечером в Казани могут отключить подсветку всех зданий

В субботу, 24 марта, все госучреждения и популярные объекты в Казани могут временно лишиться подсветки. В этот день с 20:30 до 21:30 пройдет ежегодная экоакция «Час Земли». К ней могут присоединиться все желающие — достаточно не пользоваться электричеством в течение часа.

Смысл акции в том, чтобы привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды. Выключая свет, человек демонстрирует свое неравнодушие к будущему планеты.

Точно известно, что будет отключена подсветка исполкома, Ратуши и зданий администраций районов, сообщает портал мэрии.

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