Завтра вечером в Казани могут отключить подсветку всех зданий 

В субботу, 24 марта, все госучреждения и популярные объекты в Казани могут временно лишиться подсветки. В этот день с 20:30 до 21:30 пройдет ежегодная экоакция «Час Земли». К ней могут присоединиться все желающие — достаточно не пользоваться электричеством в течение часа.
Смысл акции в том, чтобы привлечь внимание людей к проблеме загрязнения окружающей среды. Выключая свет, человек демонстрирует свое неравнодушие к будущему планеты.
Точно известно, что будет отключена подсветка исполкома, Ратуши и зданий администраций районов, сообщает портал мэрии.
Читайте также:
Ночью в Казани не будет так светло, как в лучших городах мира