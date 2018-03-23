Парковка на миллиард: выгодно ли чиновникам переезжать в «Москва-Сити»

«Москва-сити» с каждым годом становится все более значимой областью на карте города, формируя центр притяжения деловой активности столицы, в том числе за счет постепенного заполнения башен крупными правительственными, государственными и финансовыми структурами.

Переезд крупных компаний и, как следствие, ежедневное посещение делового комплекса десятками тысяч людей оказывает непосредственное влияние на транспортную ситуацию как внутри Сити, так на заметном удалении от него. В целом, состояние транспортного узла данного района находится на особом счету у городской администрации, что подтверждается громкими заявлениями как со стороны чиновников, так и со стороны представителей управляющих компаний, обещавших в разное время то серьезно ограничить и сделать платным въезд на территорию «Сити», то создания там условий для развития транспорта будущего.

Несмотря на обещания властей и усилия управляющих компаний, ситуация с парковкой в «Сити» остается достаточно напряженной, поэтому наличие выделенного и закреплённого парковочного места для сотрудника любой компании, можно сравнить с серьезным ежемесячным бонусом и показателем высокой лояльности руководства компаний к своим работникам. Количество парковочных мест существенно ограничено, поэтому идет серьёзная ценовая конкуренция за парковочные места.

В «Москва Сити» представлены как наземные гостевые парковки с заездом по пропускам или почасовой оплатой в рамках периметра башен, так и подземные паркинги, доступные также как для почасовой оплаты, так и закрепленные за конкретными лицами. Цены на аренду варьируются в зависимости от заполняемости башни, типа паркинга (наземный или подземный) и аппетитов управляющей компании или частных собственников машиномест.

Дефицит стоянок

Ситуация с парковочными местами усугубляется за счет некоторых проблемных объектов, так, например, у башни «Федерация» вообще отсутствует собственный выделенный подземный паркинг, а у башни «Империя» есть существенные ограничения и постоянный дефицит подземных мест, так как большинство мест по проекту располагается в зависшей строящейся второй очереди объекта. Башни «Меркурий», «Эволюция», «Набережная Тауэр» предлагают парковку исключительно для сотрудников своих арендаторов и собственников.

За счет постоянно растущего спроса цены на аренду паркинга увеличиваются практически ежемесячно, так, например, в подземном паркинге башни «Город Столиц» аренда машиноместа вам обойдётся минимум в 25 000 рублей в месяц, в башне «Империя» от 30 000 рублей до 50 000 рублей, включая НДС, в зависимости от типа и расположения места. Если же вы захотите приобрести м/м, то цены стартуют от 5 млн рублей и приближаются в некоторых случаях к 9 млн рублей.

Одно из последних громких событий в этой области — размещение московскими властями контракта на покупку 135 машиномест в «Москва-Сити» за 1 млрд рублей. В одну из башен переедут Департаменты экономической политики, имущества и тендерный комитет. Таким образом, цена одного машиноместа составит 7,4 млн рублей, что подтверждает высокий уровень спроса и готовность оценивать машиноместа с явной премией к рыночным ценам даже при оптовой покупке.

В качестве альтернативы можно рассмотреть аренду машиномест в торговом центре «Афимолл», где можно договориться на долгосрочные условия и постоянный пропуск по цене от 20 000 рублей в месяц или можно воспользоваться почасовой арендой (в среднем выходит при стандартном рабочем дне 1000-1400 рублей в день), кроме того доступны наземные парковки под эстакадами ТТК, в 10-12 минутах пешком от основных объектов Сити, там цены варьируются от 8000 до 12000 в месяц.

В ближайшее время в сити ожидается большой прирост парковочного пространства за счет ввода новых офисных (большого многоуровневого паркинга 2-й очереди башни «Око», где будет предусмотрено несколько тысяч машиномест, предлагаемых в аренду и на продажу) и жилых проектов, возможно, это приведет к небольшой коррекции стоимости аренды.

Можно ли обойтись без дорогой парковки

Сложная ситуация с парковочными местами приводит к постепенному отказу от автомобилей в рабочее время, и люди пересаживаются на метро или поезда МЦК, благо состояние транспортных узлов и инфраструктурных объектов последовательно улучшается.

Также не стоит забывать про активное развитие рынка каршергинга и уберизации услуг такси в Москве — за относительно небольшие деньги можно достаточно быстро и удобно подъехать к «Сити» на автомобиле, среднее время подачи такси для данной локации составляет 3-5 минут, примерно столько же времени потребуется, чтобы дойти до близлежащей машины одного из операторов каршеринга. Общественный транспорт представлен тремя станциями метро, и остановкой Московского центрального кольца, что обеспечивает очень комфортный и легкий доступ к своему офису из любой точки города.

На сегодняшний день ситуация с организацией парковки и подъездных путей к башням постепенно становится более цивилизованной, а ввод в эксплуатацию основных объектов и постепенное окончание масштабной стройки инфраструктуры комплекса создает возможности для нахождения альтернатив автомобильному транспорту. В крупных европейских городах уже давно офисные работники используют общественный транспорт для того, чтобы добраться в деловые кварталы, по этому пути постепенно идет и Москва.

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