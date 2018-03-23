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«433 ВСУ» обязали устранить провалы на территории детсада в Орле
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«433 ВСУ» обязали устранить провалы на территории детсада в Орле 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требования администрации Орла к ООО «433 военно-строительное управление». Компания в течение трех месяцев должна устранить дефекты в возведенном детском саду №92.
Контракт на строительство соцобъекта в микрорайоне Новая Ботаника был заключен в мае 2013 года. Цена — 215,7 млн рублей. Работы были завершены в декабре 2015 года. Гарантийный срок — пять лет. В сентябре 2017 года подрядчика обязали устранить замечания по качеству установки окон, отделке, состоянию дверей и системы отопления.
Новая порция претензий включает проблемы на прилегающей территории. Это просадка отмостки и тротуаров по периметру здания детского сада и хозблока, нарушение целостности грунта откоса (от дороги до реки Оки), деформация 160 метров погонных ограждения. Кроме того, появились провалы под основанием теневых навесов и малых игровых форм на площадках.
Сообщение «433 ВСУ» обязали устранить провалы на территории детсада в Орле появились сначала на РИА 57.
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