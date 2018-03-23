«433 ВСУ» обязали устранить провалы на территории детсада в Орле

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил исковые требования администрации Орла к ООО «433 военно-строительное управление». Компания в течение трех месяцев должна устранить дефекты в возведенном детском саду №92.

Контракт на строительство соцобъекта в микрорайоне Новая Ботаника был заключен в мае 2013 года. Цена — 215,7 млн рублей. Работы были завершены в декабре 2015 года. Гарантийный срок — пять лет. В сентябре 2017 года подрядчика обязали устранить замечания по качеству установки окон, отделке, состоянию дверей и системы отопления.

Новая порция претензий включает проблемы на прилегающей территории. Это просадка отмостки и тротуаров по периметру здания детского сада и хозблока, нарушение целостности грунта откоса (от дороги до реки Оки), деформация 160 метров погонных ограждения. Кроме того, появились провалы под основанием теневых навесов и малых игровых форм на площадках.