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Из-за взрыва телебашни утром в субботу закроют движение троллейбусов
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Из-за взрыва телебашни утром в субботу закроют движение троллейбусов 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Об этом Е1.RU сообщили в Трамвайно-троллейбусном управлении.
— В связи с проведением работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции, расположенной по улице Степана Разина, 15, закрывается движение троллейбусов по улице Декабристов с 08:00 до 10:00 24 марта, — уточнили в ТТУ.
Изменения коснутся маршрутов № 1, 5, 6, 9, 11, 14 и 15.
Кроме того, в этот день с 09:00 до 11:30 будет закрыто движение поездов в метро: от «Площади 1905 года» до «Ботанической» в обоих направлениях.
А автомобилисты с 08:00 до 10:00 не смогут проехать по улицам Степана Разина — от Декабристов до Народной Воли, и по Декабристов — от Розы Люксембург до Степана Разина.
Башню решили снести ради ледовой арены для ХК «Автомобилист», которую здесь собирается построить УГМК. Буквально вчера компания показала эскизы ледовой арены.
Снос башни вызвал недовольство у многих горожан, учёных и архитекторов. Последние даже предложили Козицыну «золотой» квартал в центре за её спасение. Вчера общественники устроили акцию «обнимашек», чтобы спасти башню. А сегодня ночью противники сноса залезли на телебашню и отказываются слезать. Мы следим в режиме онлайн за тем, что там сейчас происходит.
Кстати, чтобы башня осталась в памяти горожан, мы вместе с хорошей типографией #Гудпринт выпустили футболки с оригинальным принтом. Мы сравнили башню с позвоночником человека — основой всего организма. И несколько футболок разыграем среди читателей. Купить футболки можно здесь.
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