Безбашенный Екатеринбург. Жители столицы Урала простились с эпохой

Жители Екатеринбурга пришли сегодня проститься с многострадальной телебашней, которой в итоге лишились в один миг. «Ушла целая эпоха», — говорили они. Или смеялись. И даже плакали. Как уральская столица простилась с долгостроем — в репортаже «АиФ-Урал»

«Красотка наша». Цирк. Дмитрий

«Что, на башню едете? Да, визитка нашего города. Жалко, конечно, очень. Я не буду смотреть, всю ночь работал, домой поеду… Надо будет ее сфотографировать напоследок. Красотку нашу!» — водитель такси заруливает к месту назначения рядом с Екатеринбургским цирком.

Изначально казалось, что полностью будет оцеплен отмеченный правоохранителями квадрат улиц с перекрытием движениям автотранспорта. Но нет — машины едут, общественный транспорт высаживает людей, а они стремятся в одну точку — к многострадальной 232-метровой телебашне, приговоренной заказчиками и владельцами земли, УГМК-холдингом, рядом с цирком. Башня территориально помешала новому ледовому дворцу для хоккейного клуба «Автомобилист». Проект пока не представлен на градостроительный совет, но раскрученная бизнес-машина не видит границ и поглощает все, что не в силах жить в будущем. Попытки отстоять башню, как символ города и эпохи перемен, у активных горожан не привели к желательному для них результату. И сегодня для екатеринбургского долгостроя — день казни.

Екатеринбург лишился самого известного символа.

Фото: «АиФ-Урал»; Ирина Демехина

Кому башня, кому рыбалка. Плотинка. Ира На Плотинке горожане начали занимать места с 8 утра. Чем ближе к башне, тем больше народу. Так, на мосту возле музея ИЗО и на улице Малышева встать было некуда. Люди прощались с телебашней, фотографировали на память и делали селфи в последние минуты ее жизни. Впрочем, не всех так сильно волновал снос знаменитого уральского недостроя. Под мостом с удочками стояли двое немолодых мужчин и пытались ловить рыбу. Им явно не было дела до того, что происходит вокруг — главное, чтобы поклевка была.

Дяденьки, пустите! Апартаменты «Артек». Дмитрий

За час до запланированного сноса по периметру начали появляться первые горожане, проснувшиеся ранним утром в выходной день и не поленившиеся посмотреть на эпохальное событие. Недалеко одиноко стоит мужчина с табличкой на шее «Я за уважение труда предков». Это Коля, так он представляется. «Я пытался встать ближе к оцеплению, но меня прогнала полиция, попросили отойти, чтобы не мешался. Я против сноса башни. Нужно ее достраивать. Власти в силах это сделать, страна в силах. Она строилась на моих глазах. Этот символ бесхозяйственности должен был стать хозяйственным», — сетует гражданин.

Но такой, откровенно недовольный, только один. Остальные собрались группами и ждут действа, до которого еще 40 минут. В это время происходит эвакуация жителей апартаментов «Артек». Дружелюбные сотрудники полиции (необычно любезные) проводят за оцепление граждан с сумками, вещами. Перед оцеплением стоит молодой человек, слегка помятый, видно, что после бурной ночи: «Я не знал, что сегодня будет снос башни. Приехал минут 10 назад, а меня не пускают. Я домой хочу попасть!».

«Простите, но не пустим до 11 часов. У нас приказ. Скоро прозвучит первая сирена», — отвечает ему полицейский в каске и бронежилете. Действительно, звучит первая сирена. Надо занимать позицию для наблюдения. Одна из ближайших к башне точек, где можно наблюдать за событием, — перекресток улиц Декабристов и Степана Разина . Не доходя до места, стоит дедушка в очках, приодетый в серое старенькое пальтишко. Он внимательно изучает региональную газету, где на всю полосу вышел материал о сносе башни с информацией, как будет происходить разрушение. «Куда она падать-то будет?» — спрашивает он у прохожих.

Тем временем на Плотинке. Ира Ближе к 9 часам на городском пруду скопилось такое количество народу, какое бывает, наверное, только в дни массовых мероприятий. Некоторые люди торопились и даже переходили на бег, чтобы поскорее успеть занять места. А малыши 2-4 лет, кажется, вряд ли понимали, куда и для чего их привели родители, поэтому они спокойно копошились в снежных сугробах возле водоканала: одни орудовали лопатками, другие радовались прогулке и валялись в снегу.

«Спасти могут только супергерои». Декабристов — Степана Разина. Дмитрий

На Степана Разина и Декабристов массовое скопление. Люди пытаются запечатлеть на смартфоны и фотоаппараты последние минуты башни, шутят, смеются, признаются, что немного страшно — вдруг она упадет не в ту сторону. «Сейчас разлетится все к чертям, пойдем отсюда», — твердит девушка молодому человеку и дергает его за локоть. Уходят.

Юрий Демин. На фоне телебашни успевают задорно позировать Бэтмен, Человек-паук и Черепашка-ниндзя. «Осталось полчаса до сноса. Спасти башню смогут только супергерои», — снимает их на камеру мужчина. Недалеко с коллегами смеется и шутит начальник управления областной ГИБДД

Но вот раздается двойная сирена. Все замерли.

«Ждем». Онлайн на Плотинке. Ира Через какое-то время вдруг начали звонить колокола. В толпе стали чувствоваться тревога и напряжение. Люди пришли в полную готовность: навели телефоны и объективы своих камер в сторону телебашни, кто-то даже начал вести прямую трансляцию, рассказывая при этом зрителям из интернета о том, чем славится уральская телевышка.

В 9.00 в районе телебашни должны были прозвучать две предупредительные сирены. Однако на Плотинке их слышно не было: все заглушал шум от бегущей воды и проезжающих по проспекту Ленина автомобилей. Через несколько минут так ничего и не произошло. Среди толпы стали слышны разговоры о том, почему не было звука сирен, у кого-то даже появились сомнения, действительно ли снесут вышку. «На часах 9.06, телебашню все еще не снесли. Ждем», — продолжал вести онлайн-трансляцию один из екатеринбуржцев.

Пустота. Декабристов — Степана Разина. Дмитрий

Считанные минуты, и раздается большой хлопок. Медленно, на месте взрыва, вершина телебашни начинает сползать, а затем резко рушится на приготовленную взрывными специалистами подушку. Раздается грохот от падения, и поднимаются клубы дыма по огражденному периметру башни. Крики, возгласы удивления, плач ребенка, много поразительной и безобидной нецензурщины.

И вдруг — тишина. Ощущение, что в каждом сложилось осознание того, что сейчас произошло: сильно ощутимое чувство пустоты и грусти, ухода эпохи, потери символа Екатеринбурга, безысходности…

«И это все?». Плотинка. Ира Однако буквально через пару секунд взрыв все-таки произошел. Наблюдающие за действом удивленно воскликнули, когда увидели, как телебашня начала буквально складываться пополам. Разрушение объекта произошло за считанные секунды, после чего в воздух поднялся столб дыма, а возле Цирка уже ничего не было видно. «И это все? Так быстро! Дольше ждали», — произнесла огорченно женщина, когда все закончилось.

Отбой. Декабристов — Степана Разина. Дмитрий

Кажется, должен последовать второй взрыв. Но раздается третья сирена, и ничего не происходит. К месту спешат машина взрывников-специалистов. Они ходят по обломкам, смотрят, но не покидают место взрыва. Через несколько минут дается команда «отбой» — второго взрыва не будет. Представление окончено. Полицейские запускают движение автотранспорта, а горожане постепенно начинают расходиться с легкой грустью на лице, будто их до конца не удовлетворили.

«Опустела без тебя земля». Плотинка. Ира Уже через пару минут после того, как упала телебашня, люди начали расходиться. За произошедшим наблюдало большое количество студентов из соседнего колледжа. Когда представление закончилось, ребята сразу же побежали на занятия. Многие из тех людей, кто все-таки решил еще ненадолго остаться на мосту, начали звонить родным и друзьям, чтобы поделиться впечатлениями. А под занавес события несколько мужчин протяжно затянули грустную песню: «Опустела без тебя земля… ».

Конец. Дмитрий

Тем временем, полицейские непреклонно охраняют оцепленную территорию — шоу закончилось. Остатки от екатеринбургской телебашни будут разгребать грейдерами и экскаваторами. Сейчас на ее месте остался огромный железобетонный зубец, растопыренный сотнями металлических прутьев. Это конец.