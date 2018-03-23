Нужно помочь предприятиям, выращивающим индейку — рязанский минсельхоз

21 марта в облдуме состоялся правительственный час на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса Рязанской области и подготовка к проведению весенне-полевых работ в 2018 году», сообщает пресс-служба минсельхоза.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов рассказал депутатам как о положительных результатах в АПК региона, так и о проблемах.

Среди проблемных вопросов министр обозначил сложности в производстве мяса птицы и крупного рогатого скота. По мнению Филиппова, необходимо с участием депутатского корпуса рассмотреть возможность государственной поддержки путем субсидирования части затрат на приобретение молодняка птицы для предприятий, занимающихся выращиванием индейки.