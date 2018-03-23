Доклад о работе правительства /7/

8. Последовательная поддержка гармоничного развития человека и природы с упором на борьбу с загрязнением окружающей среды и достижение очевидных успехов в построении экологической цивилизации. Представление о том, что «зеленые горы и чистые воды — бесценное сокровище», придавало работе по усилению защиты окружающей среды невиданную ранее решимость и интенсивность. Были приложены значительные усилия в борьбе с атмосферным загрязнением; в районах, требующих к себе особого внимания, средняя концентрация взвешенных частиц (PM2.5) снизилась более чем на 30%. Неуклонно проводилось упорядочение традиционного потребления необработанного угля, в ведущих отраслях стимулировалась экономия энергоресурсов и уменьшение вредных выбросов. На 71% угольных энергоблоков осуществлена минимизация вредных выбросов в атмосферу. Вследствие оптимизации энергетической структуры доля потребления каменного угля уменьшилась на 8,1 процентного пункта, а доля потребления экологически чистой энергии увеличилась на 6,3 процентного пункта. Повысилось качество используемого горючего, выведено из эксплуатации более 20 млн единиц автомашин с желтыми наклейками и старых автомобилей. Усилены меры по профилактике и устранению загрязнения водной среды в наиболее важных водных бассейнах и морских акваториях, обеспечен нулевой рост объемов применения химических удобрений и ядохимикатов. Продолжалось развитие важнейших проектов по защите и восстановлению экологии, расширены масштабы восстановления лесного покрова, воссоздания степных и водно-болотных пространств на распаханных ранее земельных участках, ужесточена комплексная борьба с опустыниванием, в том числе каменистым опустыниванием, эрозией почвы. Центральными рабочими группами была развернута проверка в области защиты экологии, со всей строгостью выявлялись правонарушения и применялись меры наказания, была усилена работа по привлечению к ответственности виновных лиц. Приложив активные усилия для подписания и вступления в силу «Парижского соглашения», Китай выявил свою важную роль в реагировании на глобальные климатические изменения.

9. Последовательное всестороннее выполнение правительственных полномочий на основе закона с упором на совершенствование социального управления и инновации в этой сфере, на сохранение гармонии и стабильности в обществе. В Постоянный комитет ВСНП было представлено 95 законопроектов, подлежащих разработке или доработке, 195 административно-правовых актов, подлежащих рассмотрению или доработке, был пересмотрен и аннулирован целый ряд ведомственных нормативных актов и регламентов. Правительственными органами провинциального, городского и уездного уровней составлены и опубликованы перечни властных полномочий и обязанностей. Госсоветом были развернуты как общие, так и целевые проверки. Активная работа и очевидные успехи были отмечены награждениями и политическим поощрением, а за бездействие в работе виновные были привлечены к строгой ответственности. Была обновлена система управления на уровне городских и сельских низовых структур. Улучшалась система работы по рассмотрению устных и письменных обращений. Расширилась сфера оказания юридической помощи. Стимулировалось реформирование и развитие в области производственной безопасности, что позволило уменьшить как общее число аварий и несчастных случаев, так и число крупных и особо крупных производственных аварий. В контексте реформирования и совершенствования системы контроля и управления качеством пищевых продуктов и медикаментов был усилен полный цикл контроля за рисками. Интенсифицирована работа по предупреждению землетрясений, серьезных наводнений и других стихийных бедствий, а также по минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим, усовершенствован механизм экстренного реагирования, построенный на основе ответственности каждой инстанции и взаимодействия всех сторон, что позволило максимально уменьшить ущерб, нанесенный различными стихийными бедствиями. Укрепление получила государственная безопасность. Улучшена система предупреждения нарушений и наведения общественного порядка, на основе закона развернута борьба с разного рода противоправной и криминальной деятельностью, что позволило надежно укрепить общественную безопасность.