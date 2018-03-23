Эксклюзив: Россия не окажется в тупике из-за экономических проблем и западных санкций — директор Московского Центра Карнеги Д. Тренин

По его мнению, Россия не окажется в тупике из-за экономических проблем и западных санкций. «Конечно, такая угроза, в принципе, есть, потому что стратегия Соединенных Штатов — это постоянное увеличение давления, и они будут увеличивать это давление еще много лет. Это давление будет становиться все более тяжелым, жизнь будет ухудшаться. Это будет заставлять Россию мобилизовывать ресурсы. Россия, конечно, будет стремиться развивать отношения с другими странами, кроме Соединенных Штатов. Есть некоторая возможность, в принципе, развивать отношения с Европой, хотя Европа — союзник США, но в Европе есть разные точки зрения на Россию, и в ведущих странах Европы, в принципе, есть желание более активно взаимодействовать, торговать, договариваться и т. д. Есть, конечно, взлеты и падения, сейчас у нас дело Скрипаля. Но если Россия будет проводить более активную и конструктивную политику в отношении Европы, я думаю, что это может быть изменено», — указал эксперт.

Д. Тренин особо отметил Китай , который очень важен для России. «Я думаю, что здесь отношения будут развиваться и дальше», — заявил он, добавив, что есть еще ряд стран, обладающих инвестиционными ресурсами. Это богатые страны Персидского залива, а также такие страны, с которыми сложились особые отношения, как например Израиль

Эксперт напомнил, что В. Путин уже 4 года отвечает на давление Запада путем демонстрации стойкости и решимости. Он пресек попытки Запада раскачать его ближайшее окружение и сохранил верность своих друзей.

Отвечая на вопрос о вероятности новой гонки вооружений России с США, Д. Тренин заявил, что такой вероятности нет. «И Путин очень хорошо выучил урок Советского Союза, который много инвестировал в гонку вооружений и в результате подорвал гражданскую экономику. Это стало одной из причин распада СССР. Я думаю, что Путин это знает и будет стремиться этого избежать. Он демонстрирует, на самом деле, понимание этого. Скажем, война в Сирии обходится России довольно дешево в финансовом плане», — указал он.

Что касается отношений между КНР и РФ, эксперт отметил, что они основаны на соседстве и взаимодополняемости экономик. «Для России это потребности во многих вещах: от инвестиционных ресурсов до технологий, которые она, кроме как в Китае, получить нигде не может в нынешних условиях. Для Китая это тоже потребности в некоторых видах ресурсов, которые для него стратегически выгодно получать из России, поскольку эти ресурсы защищены от возможного внешнего воздействия», — заключил он. —0—