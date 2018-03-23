Доклад о работе правительства /3/

Продолжали проводиться активная финансовая политика и взвешенная монетарная политика. В контексте довольно острых противоречий между доходами и расходами госбюджета были приняты обеспечительные меры, нацеленные, образно говоря, на то, чтобы «наполнить водой пруд перед тем, как пустить туда рыбу». Наращивая потенциал развития, Китай , прежде других, провел значительное снижение налогов и денежных сборов. Поэтапно и повсеместно внедрялась практика взимания НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность, просуществовавшему у нас 66 лет. Теперь история этого налога завершилась, и в итоге налоговое бремя предприятий уменьшилось более чем на 2 трлн юаней. Благодаря льготной налоговой политике в отношении малых и микропредприятий, аннулированию различных денежных сборов и другим мерам общее снижение налогового бремени на рыночные субъекты составило более 3 трлн юаней. В контексте интенсификации управления долговыми обязательствами местных правительств была внедрена в практику консолидация имеющихся у них долгов, что позволило уменьшить процентные выплаты на 1,2 трлн юаней. Была урегулирована структура бюджетных расходов, задействованы осевшие бюджетные средства, удовлетворены базовые потребности населения и обеспечены приоритетные расходные статьи. Удельный вес финансового дефицита в ВВП поддерживался в пределах 3%. Монетарная политика продолжала оставаться осмотрительной и нейтральной, наблюдалась тенденция к снижению темпов роста денежного агрегата М2, объем кредитования и совокупный объем финансирования умеренно росли. Посредством применения таких инструментов дифференцированной политики, как целевое снижение норм обязательных резервов, целевое перекредитование и т.п., была усилена поддержка приоритетных сфер и слабых звеньев, в итоге темпы роста кредитования малых и микропредприятий превысили средние темпы роста всех видов кредитования. Благодаря реформам совершенствовался рыночный механизм формирования валютного курса, курс китайского юаня оставался в основном стабильным, снижавшиеся до этого валютные резервы снова начали увеличиваться. Наводя порядок на финансовом рынке и надлежащим образом реагируя на аномальные колебания, такие как дефицит денежной ликвидности и пр., предотвращая и устраняя риски в ключевых сферах, мы удержали нижнюю планку недопущения системных рисков, защитив финансово-экономическую безопасность Китая.

2. Продолжение структурных реформ в сфере предложения как основной линии работы с упором на культивирование и наращивание новых драйверов развития, ускорение оптимизации и модернизации экономической структуры. Благодаря всемерной опоре на реформы мы решали сложные проблемы экономического развития и структурного дисбаланса, энергично развивали новые производства, преобразовывали и модернизировали традиционные производства, добивались повышения качества и эффективности системы предложения.

По-деловому стимулировалась работа в сфере ликвидации избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночного предложения, сокращения чрезмерной долговой нагрузки, снижения себестоимости и восполнения слабых мест в экономике. За истекшее пятилетие на основе опыта работы по ликвидации отсталых мощностей в производстве цемента, листового стекла и т.д. мы энергичнее взялись за ликвидацию избыточных производственных мощностей, преимущественно в металлургической и угольной промышленности. Из центрального бюджета были выделены целевые премиальные и дотационные средства в размере 100 млрд юаней на устройство персонала, сокращенного в результате ликвидации избыточных производственных мощностей. В итоге из эксплуатации выведено производство мощностью более 170 млн тонн в металлургической промышленности и 800 млн тонн в угольной промышленности, решена проблема устройства сокращенного персонала численностью более 1,1 млн человек. Применение дифференцированных мер с учетом реалий конкретных городов дало ощутимые результаты в области уменьшения избыточного предложения коммерческого жилья в городах третьей и четвертой линий, сдержана тенденция шквального роста цен на недвижимость в «перегретых» городах. В результате активного и разумного сокращения чрезмерной долговой нагрузки, контроля за масштабом долговых обязательств и наращивания акционерного финансирования коэффициент задолженности промышленных предприятий продолжал снижаться, прирост коэффициента долговой нагрузки на макроэкономическом уровне заметно сократился и в целом проявил тенденцию к стабилизации. Реализовывался комплекс мер по снижению издержек производства, в частности, на 30% сократились правительственные фонды, а сборы с предприятий, устанавливаемые на уровне центрального правительства, уменьшились более чем на 60%; на определенный период были снижены нормы взносов предприятий в фонды пенсионного и медицинского страхований, в фонд страхования по безработице, фонд страхования от производственного травматизма, фонд репродуктивного страхования и в общественный фонд жилищного строительства; интенсивно уменьшились расходы предприятий на энергопотребление, логистику, телекоммуникации и т.д. При этом усилилась динамика восполнения слабых мест в экономике при сосредоточении сил на приоритетных направлениях. /следует/