Доклад о работе правительства /3/ 

Продолжали проводиться активная финансовая политика и взвешенная монетарная политика. В контексте довольно острых противоречий между доходами и расходами госбюджета были приняты обеспечительные меры, нацеленные, образно говоря, на то, чтобы «наполнить водой пруд перед тем, как пустить туда рыбу». Наращивая потенциал развития, Китай, прежде других, провел значительное снижение налогов и денежных сборов. Поэтапно и повсеместно внедрялась практика взимания НДС взамен налога на предпринимательскую деятельность, просуществовавшему у нас 66 лет. Теперь история этого налога завершилась, и в итоге налоговое бремя предприятий уменьшилось более чем на 2 трлн юаней. Благодаря льготной налоговой политике в отношении малых и микропредприятий, аннулированию различных денежных сборов и другим мерам общее снижение налогового бремени на рыночные субъекты составило более 3 трлн юаней. В контексте интенсификации управления долговыми обязательствами местных правительств была внедрена в практику консолидация имеющихся у них долгов, что позволило уменьшить процентные выплаты на 1,2 трлн юаней. Была урегулирована структура бюджетных расходов, задействованы осевшие бюджетные средства, удовлетворены базовые потребности населения и обеспечены приоритетные расходные статьи. Удельный вес финансового дефицита в ВВП поддерживался в пределах 3%. Монетарная политика продолжала оставаться осмотрительной и нейтральной, наблюдалась тенденция к снижению темпов роста денежного агрегата М2, объем кредитования и совокупный объем финансирования умеренно росли. Посредством применения таких инструментов дифференцированной политики, как целевое снижение норм обязательных резервов, целевое перекредитование и т.п., была усилена поддержка приоритетных сфер и слабых звеньев, в итоге темпы роста кредитования малых и микропредприятий превысили средние темпы роста всех видов кредитования. Благодаря реформам совершенствовался рыночный механизм формирования валютного курса, курс китайского юаня оставался в основном стабильным, снижавшиеся до этого валютные резервы снова начали увеличиваться. Наводя порядок на финансовом рынке и надлежащим образом реагируя на аномальные колебания, такие как дефицит денежной ликвидности и пр., предотвращая и устраняя риски в ключевых сферах, мы удержали нижнюю планку недопущения системных рисков, защитив финансово-экономическую безопасность Китая.
2. Продолжение структурных реформ в сфере предложения как основной линии работы с упором на культивирование и наращивание новых драйверов развития, ускорение оптимизации и модернизации экономической структуры. Благодаря всемерной опоре на реформы мы решали сложные проблемы экономического развития и структурного дисбаланса, энергично развивали новые производства, преобразовывали и модернизировали традиционные производства, добивались повышения качества и эффективности системы предложения.
По-деловому стимулировалась работа в сфере ликвидации избыточных производственных мощностей и переизбытка рыночного предложения, сокращения чрезмерной долговой нагрузки, снижения себестоимости и восполнения слабых мест в экономике. За истекшее пятилетие на основе опыта работы по ликвидации отсталых мощностей в производстве цемента, листового стекла и т.д. мы энергичнее взялись за ликвидацию избыточных производственных мощностей, преимущественно в металлургической и угольной промышленности. Из центрального бюджета были выделены целевые премиальные и дотационные средства в размере 100 млрд юаней на устройство персонала, сокращенного в результате ликвидации избыточных производственных мощностей. В итоге из эксплуатации выведено производство мощностью более 170 млн тонн в металлургической промышленности и 800 млн тонн в угольной промышленности, решена проблема устройства сокращенного персонала численностью более 1,1 млн человек. Применение дифференцированных мер с учетом реалий конкретных городов дало ощутимые результаты в области уменьшения избыточного предложения коммерческого жилья в городах третьей и четвертой линий, сдержана тенденция шквального роста цен на недвижимость в «перегретых» городах. В результате активного и разумного сокращения чрезмерной долговой нагрузки, контроля за масштабом долговых обязательств и наращивания акционерного финансирования коэффициент задолженности промышленных предприятий продолжал снижаться, прирост коэффициента долговой нагрузки на макроэкономическом уровне заметно сократился и в целом проявил тенденцию к стабилизации. Реализовывался комплекс мер по снижению издержек производства, в частности, на 30% сократились правительственные фонды, а сборы с предприятий, устанавливаемые на уровне центрального правительства, уменьшились более чем на 60%; на определенный период были снижены нормы взносов предприятий в фонды пенсионного и медицинского страхований, в фонд страхования по безработице, фонд страхования от производственного травматизма, фонд репродуктивного страхования и в общественный фонд жилищного строительства; интенсивно уменьшились расходы предприятий на энергопотребление, логистику, телекоммуникации и т.д. При этом усилилась динамика восполнения слабых мест в экономике при сосредоточении сил на приоритетных направлениях. /следует/