Волгоградцы нашли пса с оторванной челюстью и пытаются спасти ему жизнь

Вчера, 24 марта, поздно вечером волонтеры, искавшие весь день бездомную собаку с разорванной челюстью, сообщили, что нашли его. К сожалению, самые худшие опасения подтвердились — от нижней челюсти у бедолаги не осталось почти ничего.

— Пес, которого мы искали весь день, сегодня был найден и экстренно доставлен в клинику в тяжелом состоянии, — сообщила жительница Волгограда Наталья Градновская. — Сейчас ветеринары борются за его жизнь. Нужно стабилизировать состояние и решать вопрос о дальнейших хирургических вмешательствах, насколько это реально сделать и каковы шансы на нормальную, если так можно выразиться в его положении, жизнь.

Сотрудники ветеринарной клиники подтвердили, что характер причиненной добродушному псу травмы схож как при взрыве петарды в пасти или попадании в капкан.

— Состояние собаки тяжело и не стабильное, температуру держит на жаропонижающих, — говорит женщина. — От нижней челюсти остались два обломка с обеих сторон, вывих сустава под вопросом, разрыв связок под вопросом, нет части языка. Как он это все перенес, не понятно.

Подробнее о судьбе несчастного пса можно узнать на странице мини-приюта, сотрудники которого вчера на протяжении всего дня после сообщения об искалеченном животном занимались его поисками.